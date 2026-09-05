Barça : Hansi Flick dévoile son plan avec Gabriel Jesus

Arrivé dans les dernières heures du mercato en provenance d’Arsenal contre environ 11 millions d’euros, Gabriel Jesus pourrait déjà effectuer ses premiers pas sous le maillot du FC Barcelone face à Valence, dimanche (16h15). L’attaquant brésilien de 29 ans, engagé jusqu’en 2029, manque encore de rythme après une dernière saison durant laquelle il n’avait été titularisé qu’à trois reprises en Premier League.

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Hansi Flick s’est néanmoins montré très satisfait de ses premières séances avec le groupe catalan. « J’ai vraiment été satisfait de ce que j’ai vu à l’entraînement. Il n’est pas encore à 100 %, mais il peut jouer quelques minutes. Il pourrait entrer en jeu en deuxième mi-temps, mais il est tout à fait prêt. Il ne perd pas ses moyens devant le but », a expliqué l’entraîneur du Barça. Gabriel Jesus devrait donc débuter sur le banc face à Valence, avec la possibilité de disputer ses premières minutes en seconde période.