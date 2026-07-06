Corentin Tolisso prolonge à l’OL

C’est une nouvelle que les supporters lyonnais attendaient avec impatience. Taulier de la formation rhodanienne et capitaine des Gones, Corentin Tolisso a prolongé son contrat jusqu’en 2029, comme nous vous l’avions révélé. Le milieu de terrain de 31 ans sort d’une saison remarquable avec 15 buts et six passes décisives en 39 matchs toutes compétitions confondues et aura notamment été un acteur prépondérant de la 4e place de l’OL, synonyme de qualification pour le tour préliminaire de Ligue des Champions. « L’Olympique Lyonnais est extrêmement heureux d’annoncer la prolongation du contrat de son capitaine Corentin Tolisso pour deux saisons supplémentaires, portant ainsi son engagement avec son club formateur jusqu’au 30 juin 2029 », a communiqué le club rhodanien.

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L'aventure continue avec notre capitaine#Tolisso2029 | @CorentinTolisso pic.twitter.com/GQkpFjhTgf — Olympique Lyonnais (@OL) July 6, 2026

« C’était une évidence pour moi de poursuivre l’aventure avec mon club de cœur. Porter ce maillot et être le capitaine de cette équipe est une grande fierté. J’aime le rôle que j’occupe au sein du groupe, aussi bien sur le terrain qu’auprès des plus jeunes, a quant à lui indiqué Tolisso sur le site officiel. J’ai le sentiment d’avoir franchi un nouveau cap cette saison grâce au travail réalisé avec le coach. Je suis également convaincu par la nouvelle dynamique impulsée par Michele Kang, Michael Gerlinger et Matthieu Louis-Jean. La saison que nous venons de réaliser a montré de quoi ce groupe était capable et renforcé notre conviction que nous pouvons accomplir de grandes choses ensemble. J’ai toujours la même ambition : gagner un trophée avec l’OL et tout faire pour ramener le club en Ligue des Champions. »