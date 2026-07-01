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OL : Tolisso va prolonger !

Par Santi Aouna - Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Corentin Tolisso, buteur avec l'OL @Maxppp

« Est-ce que c’est la dernière fois qu’on me voit avec le maillot de l’OL ? Non, pas du tout. Il est beaucoup trop beau pour que je ne le remette pas l’année prochaine », rigolait Corentin Tolisso le 18 mai dernier après le dernier match de la saison avec l’Olympique Lyonnais. Non seulement le milieu de terrain de 31 ans sera bien présent avec son club formateur à la reprise, mais il aura en plus un nouveau contrat à la clé.

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Selon nos informations, Corentin Tolisso va signer une prolongation de contrat de 2 ans avec l’OL. Ce qui va étendre son bail, initialement jusqu’en 2027, jusqu’en 2029. Soit potentiellement encore 3 ans sous les couleurs lyonnaises. Déçu de ne pas avoir été appelé avec l’équipe de France pour la Coupe du Monde 2026, le joueur de 31 ans pourra se réconforter avec ce nouveau contrat.

Pub. le - MAJ le
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