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Bertrand Traoré se relance à Wolverhampton

Par Samuel Zemour
1 min.
Bertrand Traoré exulte après un but marqué avec Aston Villa @Maxppp

C’est désormais officiel pour Bertrand Traoré. Comme nous vous le révélions, l’international burkinabè s’est engagé avec Wolverhampton après avoir passé avec succès sa visite médicale. Libre de tout contrat, l’ailier de 30 ans rejoint les Wolves pour une saison et va retrouver l’Angleterre en évoluant avec l’équipe tout juste reléguée en Championship.

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«Les Wolves ont renforcé leur effectif avec la signature de l’ailier Bertrand Traoré pour un contrat d’un an. L’international burkinabè, qui n’est plus qu’à neuf sélections des 100, apporte une riche expérience acquise lors de ses différents passages en Premier League, ainsi que dans certains des meilleurs championnats européens», a annoncé le club anglais. Wolverhampton mise notamment sur l’expérience de l’ancien Lyonnais, qui reste sur une saison à 13 apparitions et un but avec Sunderland.

Pub. le - MAJ le
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