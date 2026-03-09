Nantes : les Kita ont 2 noms en tête pour remplacer Kantari, dont un coach qui leur a coûté 730 000€

Ahmed Kantari avait tranché dans le vif pour espérer obtenir une réaction forte de ses troupes avant la réception d’Angers. En guise d’électrochoc, le coach du FC Nantes avait choisi d’écarter cinq joueurs, à savoir Tylel Tati, Ibrahima Sissoko, Herba Guirassy, Amady Camara et Abakar Sylla. Un coup de poker qui n’a pas marché. Les Canaris se sont inclinés chez eux 1-0 et pointent à la 17e place du classement. Nantes ne compte que deux points de retard sur le barragiste (Auxerre), mais sept sur la première équipe non relégable, Nice.

La suite après cette publicité

Le sort de Kantari semble scellé

Autant dire qu’après près de dix ans passés à flirter avec la zone rouge, le club des bords de l’Erdre a de fortes chances de plonger en Ligue 2 pour la troisième fois de son histoire après les rétrogradations en 2007 et 2009. Critiqués, conspué et rejetés par une très grande partie des supporters jaune et vert, les Kita sont plus que jamais détestés, notamment après leur choix d’accepter sans sourciller le report du match face au PSG afin de permettre aux champions de France et d’Europe en titre de se reposer avant leur huitième de finale retour de Ligue des Champions contre Chelsea.

Lors du match contre Angers, les ultras de la Brigade Loire ont d’ailleurs investi la tribune de presse afin de jeter des tracts hostiles aux patrons du FCN en direction… de la tribune présidentielle. C’est donc dans une ambiance très tendue que les Kita vont tenter de sauver les meubles. Et sans surprise, ils vont essayer de le faire… en changeant d’entraîneur. Après avoir viré Luis Castro, six mois après l’intronisation du Portugais, Nantes pourrait en faire de même avec Ahmed Kantari, trois mois seulement après avoir choisi l’ancien international marocain pour succéder à Castro.

La suite après cette publicité

Les Kita pensent à un coach qu’ils ont viré

Ouest-France assure d’ailleurs que deux profils se dégageraient pour remplacer Kantari. Le quotidien assure que Franck et Waldemar ont acté le fait de se séparer de leur deuxième coach de la saison et que l’une des options mènerait à une solution interne, à savoir Stéphane Moreau. Ce dernier est l’entraîneur des U19, a été champion de France avec le FCN en 1995, a coaché les U17 du PSG et a été champion de France de son groupe de U17 nationaux avec Laval en 2017 et 2018. Enfin, la deuxième solution va en étonner plus d’un. Si certains blagueront sur le fait qu’Antoine Kombouaré n’est plus disponible, OF confirme que les Kita pensent à Pierre Aristouy, entraîneur des jeunes du FCN promu en équipe première et viré par les Kita en 2023.

Nantes peut-il se maintenir en Ligue 1 ? OUI NON Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Le technicien français n’a d’ailleurs plus exercé son métier depuis son limogeage. Nantes peut-il réellement rappeler un coach auquel le club a été condamné à verser 730 000€ ? Sans oublier les critiques publiques faites par Aristouy sur la gestion des Kita. « Je ressens vite que si ça se passe mal, et qu’untel ou untel ne sont pas sur le terrain, ça peut se passer très mal. Je ne le consulte pas (Waldemar Kita), mais on me fait comprendre pour lui (Adson), comme pour d’autres joueurs par la suite, que si j’hésite, il ne faut pas hésiter longtemps. À partir du moment où derrière, à l’intérieur de tout ça, il y a des gens qui vont faire en sorte que ça se casse la gueule (…) Quand on s’engage sur un choix, on ne peut pas faire signer un contrat de deux ans à quelqu’un et douter de lui très vite. Il y a cette défiance ambiante, que l’on ressent. Et ce qui se lit et ce qui s’écrit », déclarait-il en mai 2024.