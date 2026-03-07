Menu Rechercher
Commenter
Ligue 1

Nantes-Angers : des tracts hostiles à Kita jetés en tribune présidentielle

Par Kevin Massampu
1 min.
Les supporters du FC Nantes @Maxppp
Nantes 0-0 Angers

Les supporters nantais ne décolèrent pas. Alors que le FC Nantes accueille actuellement Angers, ce samedi à la Beaujoire pour le compte de la 25e journée de Ligue 1, le début de rencontre a été marqué par une action coup de poing des membres de la Brigade Loire. Le quotidien régional Ouest-France rapporte que certains supporters cagoulés sont parvenus à entrer dans la tribune présidentielle en passant par le balcon de l’espace presse. Une fois sur place, ils auraient jeté des tracts où on y voit notamment Waldemar Kita, le président du FC Nantes, cirer les chaussures du patron du PSG, Nasser Al-Khelaïfi.

La suite après cette publicité

Une référence au report du match PSG-Nantes, initialement programmé mi-mars, accepté par les Canaris afin de permettre au club parisien de préparer au mieux son huitième de finale de Ligue des Champions face à Chelsea. Pendant ce temps, le reste des supporters présents dans les tribunes multipliait les chants hostiles à l’encontre de la direction nantaise. Une nouvelle manifestation de la tension persistante entre une partie du public et les dirigeants du FC Nantes.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Nantes

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Nantes Logo Nantes
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier