Nantes-Angers : des tracts hostiles à Kita jetés en tribune présidentielle

Les supporters nantais ne décolèrent pas. Alors que le FC Nantes accueille actuellement Angers, ce samedi à la Beaujoire pour le compte de la 25e journée de Ligue 1, le début de rencontre a été marqué par une action coup de poing des membres de la Brigade Loire. Le quotidien régional Ouest-France rapporte que certains supporters cagoulés sont parvenus à entrer dans la tribune présidentielle en passant par le balcon de l’espace presse. Une fois sur place, ils auraient jeté des tracts où on y voit notamment Waldemar Kita, le président du FC Nantes, cirer les chaussures du patron du PSG, Nasser Al-Khelaïfi.

Une référence au report du match PSG-Nantes, initialement programmé mi-mars, accepté par les Canaris afin de permettre au club parisien de préparer au mieux son huitième de finale de Ligue des Champions face à Chelsea. Pendant ce temps, le reste des supporters présents dans les tribunes multipliait les chants hostiles à l’encontre de la direction nantaise. Une nouvelle manifestation de la tension persistante entre une partie du public et les dirigeants du FC Nantes.