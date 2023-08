Bernardo Silva met la pression au Barça

Cela ne fait plus aucun doute : Bernardo Silva est bien la cible prioritaire du FC Barcelone. Si les Catalans s’apprêtent à se séparer d’Ousmane Dembélé, en partance pour le Paris Saint-Germain, ils se préparent également à lancer une ultime offensive pour s’attacher les services du milieu de terrain portugais. De son côté, le joueur de 28 ans n’a pas changé son fusil d’épaule. Il espère toujours rallier la Catalogne et l’a fait savoir à ses proches. Toutefois, l’international lusitanien souhaite que l’opération se boucle le plus rapidement possible !

En effet, Mundo Deportivo rapporte que Bernardo Silva attend que le champion d’Espagne en titre s’installe une fois pour toute à la table des négociations pour discuter de son transfert avec les Citizens et ce bien avant que la Premier League ne reprenne (soit avant le 11 août prochain) pour ensuite évoquer avec son entraîneur, Pep Guardiola, son souhait de quitter l’Angleterre. Le média espagnol ajoute que Bernardo Silva reste tout de même confiant. D’une part, son agent Jorge Mendes entretient de très bonnes relations avec les Cules. D’autre part, son coach s’est engagé la saison dernière à lui ouvrir la porte en cas d’offre intéressante. Mais Manchester City n’a pas dit son dernier mot et pourrait prochainement le convaincre de rester en lui proposant une revalorisation de salaire qui ferait de lui l’un des joueurs les mieux payés de l’effectif anglais.