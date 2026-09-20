Atlético de Madrid - Real Madrid : les notes du match

Ce dimanche se disputait le 306e derby madrilène entre l’Atlético et le Real Madrid. Un match toujours sous haute tension, d’autant plus que les deux formations étaient sous pression au classement : alors que le FC Barcelone fait cavalier seul en tête de LaLiga avec un sans-faute, les deux formations ont déjà grillé leur joker en ce début de saison. Le faux pas était donc interdit, ni pour les ouailles de Diego Simeone, et encore moins pour les joueurs de José Mourinho. Pour cette rencontre, les Colchoneros se présentaient en 3-4-2-1, sans Koke, ni Julián Álvarez, laissés sur le banc. Les anciens pensionnaires de Ligue 1, Kang-in Lee et Jonathan David, débutaient eux leur premier derby de Madrid. Face à eux, le 4-2-3-1 merengue emmené par le quatuor Güler-Bellingham-Vinicius-Mbappé.

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Dès les premières minutes, la tension était palpable au Metropolitano. Dès la 5e minute, Diego Simeone a été averti après s’être emporté au bord du terrain. Pour le reste, les deux équipes se neutralisaient et ont peiné à se montrer dangereuses, à l’image d’un Kylian Mbappé particulièrement discret. Le capitaine des Bleus n’a touché que 23 ballons en première période, en a perdu huit et n’a pas réussi à cadrer la moindre tentative. C’est finalement Arda Güler qui s’est procuré la seule véritable occasion du match, obligeant Jan Oblak à s’employer sur une frappe lointaine (41e). Avec seulement dix tirs au total, dont un seul cadré, cette première période s’est achevée sur un score nul et vierge, malgré une possession favorable à l’Atlético (55 %). Les Colchoneros ont pu s’estimer heureux par ailleurs de terminer ce premier acte à 11, après la faute de Lee sur Valverde.

Les recrues Grimaldo et David ont porté l’Atlético

Au retour des vestiaires, le derby s’est enfin emballé. L’Atlético s’est procuré la première occasion cadrée de la rencontre avec cette frappe de Baena (47e), repoussée par Thibaut Courtois. Trois minutes plus tard, les Colchoneros obtenaient un penalty après une grosse faute de Dean Huijsen sur Giuliano Simeone dans la surface. Après intervention de la VAR, le défenseur madrilène a même été exclu, alors qu’il avait initialement écopé d’un jaune. Alejandro Grimaldo s’est chargé de tirer le penalty, malgré le plongeon de Courtois du bon côté, permettant à l’Atlético de prendre les commandes du derby (51e, 1-0). À dix contre 11, le Real Madrid a continué de subir les assauts de l’Atlético.

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Huit minutes plus tard, les Colchoneros ont fait le break grâce à Jonathan David, parfaitement servi par Simeone après un bon mouvement sur le côté droit (2-0). Thibaut Courtois a une nouvelle fois maintenu les siens en vie, avec un arrêt stratosphérique sur une tête de Romero (65e). Dans la foulée, la reprise d’Álvarez était repoussée par Konaté. Les Colchoneros poussaient, tandis que le Real peinait à se montrer dangereux, à l’image de Bellingham et Mbappé, discrets. Entré en jeu, Yan Diomandé a profité d’une erreur de Romero pour se présenter devant Oblak, mais sa tentative a été stoppée (79e). À la toute fin du temps réglementaire, Antonio Rudiger redonnait espoir cependant au Real, sur cette tête à la suite d’un coup franc déposé de Bernardo Silva (89e, 2-1). Malgré la pression mise en fin de match, les Colchoneros ont tenu bon jusqu’au coup de sifflet final de Miguel Ángel Ortiz Arias. Comme la saison passée, Diego Simeone et les siens ont donc surclassé le Real Madrid, à domicile. Ce succès leur permet de prendre la deuxième place de LaLiga, avec un point d’avance sur le Real Madrid, désormais troisième. Les Merengues réalisent surtout une mauvaise opération au classement, puisqu’ils comptent désormais six points de retard sur le FC Barcelone, toujours seul en tête.

L’Homme du match

- G.Simeone (7,5) : sur l’aile droite, Giuliano Simeone a immédiatement été confronté à la vitesse de Kylian Mbappé, qui l’a laissé sur place dès la 3e minute sur une accélération fulgurante. L’Argentin a ensuite peiné à trouver son rythme, multipliant les erreurs techniques et les pertes de balle, assez inhabituelles de sa part. Il a tout de même tenté de créer du danger à la 21e minute avec un centre-tir puissant devant le but, sans toutefois trouver de partenaire pour le reprendre. Mais c’est lui qui a changé le cours du match avec un appel en profondeur à la 49e, forçant Huijsen à faire faute et offrir un pénalty à l’Atlético, que Grimaldo a marqué (1-0). Et sa seconde période a continué de la plus belle des manières avec une superbe passe décisive pour David (2-0, 58e). Il a même été impérial défensivement en fin de match, comme à la 92e face à Mbappé.

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Real Madrid

- Courtois (4) : après-midi difficile pour le portier belge, qui ne peut faire grand-chose sur le penalty bien tiré de Grimaldo. Et il ne peut encore moins se déployer sur le deuxième but de David. Il a évité le pire en sortant une superbe parade pour éviter au Real de sombrer (65e), mais n’a pu garder sa cage inviolée.

- Cucurella (3) : le néo-latéral madrilène a souffert durant toute la partie. Souvent en retard face à Simeone, il a été pris de vitesse et n’a pas réussi à gérer sa zone. Huijsen a d’ailleurs parfois été contraint de combler pour l’aider face aux montées de l’Argentin et de Lee. Mais après l’expulsion de son collègue, cela a été encore pire pour l’ex-de Chelsea, complètement dépassé au duel face à Guiliano et Lee sur le deuxième but.

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- Huijsen (3) : malgré un temps faible à gérer en première période, le défenseur espagnol a plutôt tenu son rang avec cinq dégagements réussis, dont un joli retour devant Baena (28e). Mais après la pause, il a plombé son équipe après un duel avec Simeone dans la surface. Et il a logiquement été expulsé après son geste, qui a coûté l’ouverture du score au Real Madrid.

- Konaté (4,5) : malgré le naufrage de ce dimanche après-midi, l’international français est l’un des seuls éléments défensifs à avoir contenu l’attaque colchonero. Malgré un mauvais dégagement (22e), il a été hauteur de trois dégagements, dont un énorme sauvetage sur sa ligne pour éviter l’humiliation au Real Madrid (65e). En revanche, ses erreurs techniques ont failli coûter cher (82e).

- Dumfries (3,5) : à l’instar de Cucurella, le Néerlandais a également été piégé par les ailiers colchoneros. En difficulté pour contrer Grimaldo et David, il a réussi à s’imposer en remportant quatre duels et deux dégagements. Mais il a été fautif sur le deuxième but concédé en marquant très mal David. Offensivement, il s’est parfois mal compris avec ses partenaires et s’est loupé sur une contre-attaque (72e). Un match difficile pour les défenseurs madrilènes.

- Valverde (4) : victime d’une grosse semelle de Kang-In Lee en première période (44e), l’Uruguayen a eu beaucoup de mal à se projeter vers l’avant et à trouver ses partenaires offensifs. Notamment après l’expulsion de Huijsen, où il s’est retrouvé quasiment tout seul sur le côté droit pour faire face aux nombreux assauts de l’Atlético. Défensivement, il a été dépassé après la pause.

- Tchouaméni (3) : aligné aux côtés de Valverde, l’international français, pas appelé par Zinedine Zidane, n’a franchement pas marqué de points. Outre une frappe pas loin du cadre (22e), il n’a pas apporté l’impact nécessaire pour gagner la bataille du milieu de terrain, avec de nombreuses imprécisions techniques, notamment durant la première période. Remplacé par Camavinga (71e), qui a une place à gagner dans ce milieu de terrain.

- Vinicius Jr (4) : très remuant en première période, le Brésilien a été sans doute l’attaquant le plus en vue de la soirée. Mais malheureusement pour lui, cela n’aura jamais été bénéfique puisqu’il a été bien marqué par la défense des Colchoneros et a manqué de justesse technique et n’a pas toujours fait les bons choix, à l’instar de ses deux frappes qui n’ont rien donné en première période. Remplacé par Diomandé (52e), après le carton rouge de Huijsen. L’Ivoirien a apporté de l’explosivité, mais s’est frotté à un bon Oblak (77e).

- Bellingham (5,5) : voilà une partie bien frustrante pour le milieu de terrain anglais, qui n’a pas arrêté de s’embrouiller avec les joueurs adverses tout au long du match. Il a pourtant essayé d’apporter du danger pour trouver ses partenaires, mais cela n’a quasiment jamais rien donné. Il a pourtant gagné beaucoup de duels (11) et a été passé en meneur de jeu après l’expulsion de Huijsen… mais il n’a rien pu faire. Remplacé par Bernardo Silva (82e), passeur décisif sur la réduction du score.

- Guler (5) : omniprésent sur son côté droit, le Turc a eu beaucoup d’activité en première période, où il a notamment été sollicité par Baena. Une très belle frappe de loin détournée par Oblak à signaler (40e). On l’a un peu moins vu au fil de la partie et il a surtout été remplacé rapidement - après le carton rouge de Huijsen - par Rudiger (52e), pas exempt de tout reproche sur le deuxième but de l’Atlético. Mais qui a permis au Real Madrid de réduire le score.

- Mbappé (3) : le français a beaucoup bougé et s’est retrouvé en position d’ailier gauche pendant la moitié de la partie, laissant ainsi Vinicius Jr en position de faux numéro neuf. Mais cela n’a rien donné et le candidat au Ballon d’Or n’a quasiment pas existé de la soirée, notamment en seconde période. Il n’a eu qu’un seul tir à se procurer et a manqué beaucoup de contrôles.

Atlético de Madrid

- Oblak (5,5) : comme toujours titulaire dans les buts de l’Atlético, Jan Oblak devait notamment composer avec la menace Kylian Mbappé. Pourtant, le Slovène a vécu une première période particulièrement tranquille, avec une seule véritable intervention à réaliser à la 37e minute sur une frappe surpuissante et lointaine d’Arda Güler. Le portier s’est parfaitement imposé pour repousser la tentative du Turc, avant de poursuivre le premier acte sans être réellement inquiété. En seconde période, outre un arrêt face à Yan Diomandé (76e), il a joué dans un fauteuil, très bien aidé par sa défense. Mais en fin de match, sur une tête de Rudiger, Oblak n’a rien pu faire (2-1, 88e).

- Hancko (4,5) : positionné un cran plus bas que Grimaldo et chargé de fermer le couloir gauche, Dávid Hancko a surtout eu pour mission de surveiller Arda Güler. Le Slovaque a ainsi évolué avec une certaine prudence, privilégiant son travail défensif afin de limiter les espaces dans cette zone et de verrouiller son côté. Il a d’ailleurs eu du mal à suivre le meneur du Real, tant il a été actif en premier mi-temps. Il n’a pas tellement été sollicité en seconde période, puisque Arda Guler a été remplacé et que c’est Valverde qui a pris le couloir droit.

- Romero (5,5) : à droite de la charnière centrale, Cristian Romero a livré un duel permanent avec un adversaire qu’il connaît bien, Kylian Mbappé. Le Français a régulièrement décroché sur la gauche en première période pour tenter de perturber l’Argentin. Il a toutefois frôlé la correctionnelle à la 30e minute en laissant Vinícius Júnior filer seul derrière la défense, mais le Brésilien a manqué son geste. Quelques minutes plus tard, Romero a été sanctionné d’un carton jaune pour un tacle rugueux et dangereux sur Jude Bellingham (38e). Il s’est montré tout autant vigilent en seconde mi-temps, sans vraiment être inquiété. Il a été remplacé par Le Normand à la 88e.

- Pubill (4) : aligné sur le côté droit de la défense, Marc Pubill a traduit le choix particulièrement prudent de Diego Simeone pour ce choc. L’Espagnol a connu une première période compliquée, avec peu d’apport offensif et plusieurs difficultés face aux attaquants madrilènes. Son débordement manqué à la 28e minute en a parfaitement illustré les limites. Régulièrement mis en difficulté par Mbappé, il a fini par commettre une faute grossière sur le Français, synonyme de carton jaune. Il a été remplacé dès la mi-temps par Koke (5,5). Son entrée a été un choix fort et surtout réussi puisque les Colchoneros ont inscrit deux buts coup sur coup et on surtout été encore plus compact défensivement.

- Llorente (5) : installé dans l’entrejeu plutôt que sur son habituel côté droit, Marcos Llorente s’est montré assez discret durant la première demi-heure. L’Espagnol a néanmoins beaucoup travaillé pour venir soutenir Pubill et Simeone, constamment mis sous pression sur ce flanc par un Vinícius Júnior remuant et entreprenant. Il a coulissé sur le couloir droit en seconde période, laissant l’entrejeu à Koke. Et il n’a que très rarement été mis en difficulté par l’entrant Yan Diomandé.

- Grimaldo (6,5) : très haut sur le flanc gauche de la défense, Alejandro Grimaldo a cherché à apporter une solution supplémentaire dans le jeu de l’Atlético. L’Espagnol a cependant connu quelques approximations dans ses premières transmissions, avec notamment une perte de balle dangereuse plein axe à la 13e minute. Une entame encore brouillonne malgré une volonté évidente de se projeter. Il a tenté un centre fort dès le retour des vestiaires, mais Konaté est intervenu (46e). Pour son tout premier derby, c’est lui qui a ouvert le score sur pénalty (1-0, 53e), trompant Courtois à contrepied. Tout au long de la rencontre, il a constamment pris le dessus sur Denzel Dumfries.

- G.Simeone (7,5) : voir ci-dessus.

- Cardoso (5,5) : il a livré un match digne d’un milieu de l’Atlético de Madrid. Johnny Cardoso a affiché une activité importante dans le travail défensif, tout en apportant quelques séquences intéressantes dans la construction. Sa passe cachée à la 14e minute pour Lee Kang-in a notamment permis de casser une ligne et d’ouvrir une situation intéressante. L’Américain a ainsi livré une première période intéressante au milieu, tout en se montrant assez vicieux quand il le fallait. Idem en seconde période, où il est venu faire faute quand son équipe en avait besoin.

- Baena (6,5) : dans l’entrejeu, Álex Baena s’est davantage distingué par son activité défensive que par son influence avec le ballon. L’Espagnol a notamment commis une grosse faute sur Arda Güler dès la 4e minute, provoquant la colère de José Mourinho, avant de récidiver à la 17e minute sur le Turc. Une première période engagée, mais durant laquelle il a eu du mal à peser dans la construction du jeu des Colchoneros. Il a tenté sa chance dès la 46e minute, sans réussite. Il a été remplacé par Lookman à la 67e.

- Lee (6,5) : très remuant dès les premières minutes, Lee Kang-in s’est rapidement imposé comme l’un des principaux dangers de l’Atlético. Le Sud-Coréen, arrivé du PSG cet été, a multiplié les initiatives et les centres dangereux, comme à la 15e minute, poussant Cucurella à intervenir avec autorité. Il n’a pas ménagé ses efforts défensivement non plus, comme sur cette intervention à la 44e minute où il a stoppé Valverde d’une grosse faute. Une intervention qui aurait même pu lui coûter cher, mais l’arbitre n’a pas bronché. Lee a envoyé une frappe lourde à la 56e, mais Courtois l’a encore bien captée. Ensuite, il est à l’origine du but du break avec une conservation du ballon assez impressionnante. Il a été remplacé par Hjulmand à la 88e.

- David (6) : préféré à Alvarez, tout juste revenu de blessure, Jonathan David a eu beaucoup de mal à peser face à la charnière Konaté-Huijsen. L’ancien attaquant de la Juventus et du LOSC, pourtant auteur de débuts intéressants avec l’Atlético, n’a quasiment rien eu à se mettre sous la dent dans le premier quart d’heure et est progressivement devenu fantomatique. Ses difficultés se sont également ressenties techniquement, avec plusieurs contrôles approximatifs, dont un particulièrement visible à la 45e minute. Mais il est sorti de nulle part à la 58e pour inscrire le but du 2-0 sur un service parfait de Simeone, déjà son 3e but avec l’Atlético. Il a été remplacé par Julián Alvarez à la 62e. L’entrant était tout proche de marquer, mais Konaté a repoussé son tir sur sa ligne. Il a cependant été trop individualiste en fin de rencontre.