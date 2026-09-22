Javier Tebas répond au Real Madrid

Cette saison encore, le Real Madrid est reparti en campagne contre l’arbitrage et Javier Tebas. La réaction incendiaire des merengues ne s’est pas fait attendre suite aux propos du patron de LaLiga pour défendre l’arbitre du derby madrilène perdu par la Casa Blanca (1-2). Le Real Madrid a carrément publié un communiqué officiel pour s’attaquer à Tebas et l’accuser de rendre la compétition partiale. Face à ces reproches, il n’a fallu que deux heures à Javier Tebas pour rendre la pareille au club de Florentino Pérez via un post publié sur ses réseaux sociaux.

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« Je suis tout à fait d’accord avec cette phrase : le président de LaLiga n’est pas le propriétaire de la compétition. Le président du Real Madrid non plus ». Représenter tous les clubs implique de défendre l’égalité et l’équité entre eux. Même lorsqu’on affirme que « LaLiga ne vaut rien » sans le Real Madrid ou que les arbitres nuisent à « l’activité qui leur permet de gagner leur vie ». Concernant ces affirmations, qui ont motivé ma réponse, leur communiqué ne dit pas un mot. À présent, ils se retranchent derrière le fait que j’ai répondu à un journaliste « indépendant ». Mais ni ce discours n’est nouveau, ni la stratégie consistant à détourner l’attention d’autres problèmes. Cela fait des années qu’ils le font depuis Real Madrid TV et par le biais de leurs porte-parole, en parlant et en écrivant, journée après journée, d’une Liga faussée. Ne prétendez pas présenter comme une opinion étrangère le discours que vous alimentez depuis votre propre chaîne de télévision et depuis les instances du club. Ils exigent que je contribue à instaurer la confiance dans l’impartialité de la compétition. C’est précisément pour cette raison que je rejette le discours selon lequel les arbitres seraient montés contre le Real Madrid. Critiquer une décision arbitrale est légitime. Transformer chaque préjudice en preuve d’une persécution est tout autre chose. Est-ce que cela renforce la confiance ou nuit-il à l’image du football espagnol ? Ils confondent neutralité et indépendance. S’ils entendent par neutralité le fait de ne prendre parti pour rien, pas même entre ce qui est bien et ce qui est mal, ils me demandent de renoncer à ma responsabilité. L’indépendance exige de décider selon son propre jugement, sans pressions ni subordination, en appliquant les mêmes règles à tous et en défendant l’intérêt commun. Cela implique de prendre des décisions et de se positionner, même si cela ne plaît pas au Real Madrid. Défendre les intérêts d’un club ne signifie pas adopter son discours. Et représenter tout le monde ne signifie pas non plus obéir au plus puissant. Il faut défendre les intérêts de la compétition, de LaLiga. Je ne suis pas le propriétaire de LaLiga et je ne vais pas la gérer comme si elle appartenait à un seul club. Je respecte tout le monde. Je ne me soumets à personne ». C’est dit.