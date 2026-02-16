Menu Rechercher
Le sacrifice fou du Feyenoord pour Raheem Sterling

Par Josué Cassé
Raheem Sterling @Maxppp

Nouvelle recrue de Feyenoord, Raheem Sterling va tenter de se relancer aux Pays-Bas. Une arrivée surprise aux allures de belle opportunité de marché qui pourrait également permettre au club néerlandais de conforter sa deuxième place en championnat. En attendant, le club batave s’entraîne en Belgique…

La raison ? Sterling n’a pas encore son permis de travail aux Pays-Bas. De ce fait, le club a décidé de délocaliser ses entraînements pour les trois jours à venir afin de lui permettre de s’intégrer. Un joli geste pour faciliter l’intégration du buteur de 31 ans.

Pub. le - MAJ le
