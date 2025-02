PL : Liverpool se fait climatiser par Everton dans le derby et concède le nul

Match en retard de la 15e journée de Premier League autrefois prévu en décembre et reporté pour cause de brouillard, le derby de la Mersey entre Everton et Liverpool avait lieu ce mercredi. Une rencontre importante puisque Liverpool qui est leader de Premier League pouvait prendre jusqu’à neuf points d’avance sur son dauphin Arsenal. Néanmoins, rien ne se passait comme prévu. Sur un coup franc lointain, Jarrad Branthwaite glissait un amour de ballon dans l’axe pour Beto qui allait ajuster Alisson Becker pour ouvrir le score (1-0, 11e). Surpris, Liverpool allait réagir quelques minutes plus tard avec Mohamed Salah dont le centre sur la droite trouvait victorieusement Alexis Mac Allister pour conclure au second poteau (1-1, 16e).

Juste derrière, Everton allait perdre sur blessure Iliman Ndiaye (24e) et le rythme de ce match allait baisser. Les équipes revenaient de la pause avec de l’ambition dans le jeu et les duels étaient intenses. Sur un corner dévié par James Tarkowski de la tête, Jake O’Brien prolongeait de la tête pour Jarrad Branthwaite qui allait conclure, mais son but était refusé pour hors-jeu (67e). Liverpool en profitait alors peu après. Suite à une frappe de Curtis Jones repoussée qui revenait sur la droite de la surface, Mohamed Salah allait ajuster Jordan Pickford d’une volée (2-1, 74e). Alors que les Reds résistaient dans les dernières secondes, un cafouillage a permis à Everton d’égaliser sur une volée de James Tarkowski (2-2, 90e +8). Avec ce match nul 2-2, Everton grimpe à la 15e place quand Liverpool manque l’occasion de creuser le large et compte 7 points d’avance sur Arsenal.