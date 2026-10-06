Menu Rechercher
Commenter 22
Matchs Amicaux

Le message du PSG à Leo Messi

Par Maxime Barbaud
1 min.
Leo Messi avec l'Argentine @Maxppp
Argentine Bénin

Leo Messi va mettre fin à sa carrière internationale cette nuit à l’occasion d’un dernier match avec l’Argentine. Il affrontera le Bénin devant un public totalement acquis à sa cause au Monumental de Buenos Aires. D’ores et déjà, les hommages affluent.

La suite après cette publicité

Le PSG a tenu à lui adresser un message à travers un post sur les réseaux sociaux. «La fin d’un chapitre inoubliable avec l’Argentine. Profite bien, Leo», écrit sobrement le club double champion d’Europe en titre qui a accueilli la Pulga dans ses rangs entre 2021 et 2023.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (22)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Matchs Amicaux
PSG
Argentine
Lionel Messi

En savoir plus sur

Matchs Amicaux Matchs Amicaux
PSG Logo Paris Saint-Germain
Argentine Flag Argentine
Lionel Messi Lionel Messi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier