Le message du PSG à Leo Messi

Leo Messi va mettre fin à sa carrière internationale cette nuit à l’occasion d’un dernier match avec l’Argentine. Il affrontera le Bénin devant un public totalement acquis à sa cause au Monumental de Buenos Aires. D’ores et déjà, les hommages affluent.

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The end of an unforgettable chapter with Argentina. La suite après cette publicité Enjoy it Leo 🇦🇷👏 https://t.co/TGOQkwzlZd— Paris Saint-Germain (@PSG_English) October 6, 2026

Le PSG a tenu à lui adresser un message à travers un post sur les réseaux sociaux. «La fin d’un chapitre inoubliable avec l’Argentine. Profite bien, Leo», écrit sobrement le club double champion d’Europe en titre qui a accueilli la Pulga dans ses rangs entre 2021 et 2023.