Un supporter blessé par la police avant Real Madrid-Benfica

Des heurts ont éclaté mercredi aux abords du Santiago Bernabéu, en marge du barrage retour de Ligue des Champions entre le Real Madrid et Benfica. Selon plusieurs témoignages rapportés A Bola, des supporters lisboètes vêtus de rouge auraient été la cible d’une charge policière alors que leur cortège approchait du stade. Les autorités avaient déployé un important dispositif de sécurité autour de l’enceinte madrilène pour encadrer ce match classé à risque. Certains supporters de l’équipe portugaise ont dû être soignés par les services médicaux.

La suite après cette publicité

Des membres du cortège dénoncent une intervention sans raison. « On avançait, et soudain ils nous ont foncé dessus », a affirmé un supporter au média portugais Sport TV, tandis qu’un autre exhibait une marque dans le dos, évoquant un coup reçu lors de la dispersion. Des images relayées sur les réseaux sociaux montrent également des secours prenant en charge au moins une personne blessée. Aucune communication officielle n’avait encore précisé les circonstances exactes de l’incident dans l’immédiat.