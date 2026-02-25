Menu Rechercher
Commenter 5
Ligue des Champions

Un supporter blessé par la police avant Real Madrid-Benfica

Par Valentin Feuillette
1 min.
Police espagnole @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL+ FOOT
Real Madrid Benfica Voir sur CANAL+ FOOT

Des heurts ont éclaté mercredi aux abords du Santiago Bernabéu, en marge du barrage retour de Ligue des Champions entre le Real Madrid et Benfica. Selon plusieurs témoignages rapportés A Bola, des supporters lisboètes vêtus de rouge auraient été la cible d’une charge policière alors que leur cortège approchait du stade. Les autorités avaient déployé un important dispositif de sécurité autour de l’enceinte madrilène pour encadrer ce match classé à risque. Certains supporters de l’équipe portugaise ont dû être soignés par les services médicaux.

La suite après cette publicité
Vai Benfica 🦅
💔 “Espero que não fique traumatizado. Não percebi o porquê desta carga policial. De um momento para o outro começaram a bater em toda a gente”, disse o pai do menino, à CMTV.
Voir sur X

Des membres du cortège dénoncent une intervention sans raison. « On avançait, et soudain ils nous ont foncé dessus », a affirmé un supporter au média portugais Sport TV, tandis qu’un autre exhibait une marque dans le dos, évoquant un coup reçu lors de la dispersion. Des images relayées sur les réseaux sociaux montrent également des secours prenant en charge au moins une personne blessée. Aucune communication officielle n’avait encore précisé les circonstances exactes de l’incident dans l’immédiat.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Real Madrid
Benfica

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Benfica Logo SL Benfica
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier