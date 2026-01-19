CAN 2025 : le snap insolite d’Ibrahim Mbaye lorsque les Sénégalais sont rentrés aux vestiaires

Lors de la finale de la CAN 2025 entre le Sénégal et le Maroc, un coup de tonnerre est survenu dans les vestiaires. Alors que les joueurs sénégalais étaient rentrés suite au désaccord sur la fin du match, le jeune titi parisien Ibrahim Mbaye, 17 ans, a envoyé un snap à une amie avec pour légende : « peace on s’est fait voler ». Un message qui a rapidement circulé sur les réseaux sociaux, provoquant surprise et discussions autour du comportement du jeune joueur.

Conscient de la maladresse, Mbaye a rapidement réagi en publiant une story pour présenter ses excuses : « pour la photo que j’ai prise dans le vestiaire, j’en suis désolé. Je n’ai pas réfléchi, c’était sur le feu de l’action. Ce n’est pas une attitude à avoir et ça ne se reproduira plus ». Ce geste, bien que compréhensible dans la tension du moment, souligne avant tout le manque d’expérience du joueur du PSG, rappelant qu’il n’a que 17 ans et qu’il apprend encore à gérer la pression de grandes rencontres.