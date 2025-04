Kylian Mbappé a choqué un ancien coéquipier du PSG

Les supporters du PSG ne lui ont pas tous réservé une place au chaud dans leur cœur pour des raisons qui leur appartiennent, mais forcé de constater que Kylian Mbappé en a une chez tous ses ex-coéquipiers. Dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport, c’est cette fois Cher Ndour qui a couvert d’éloges son ancien partenaire de vestiaire, avec quelques anecdotes.

«En plus d’être un phénomène, c’est un très bon gars, a révélé l’Italien, aujourd’hui à la Fiorentina. À l’entraînement, Mbappé faisait des choses pas normales… En match, il résolvait tout à lui tout seul, c’était incroyable. Je me souviens des séances après l’entraînement passées ensemble. On s’affrontait au basket dans la piscine. Qui gagnait ? Ça dépendait… il n’y avait pas que lui et moi. Il y avait aussi Dembélé, Hakimi… on était nombreux à jouer.»