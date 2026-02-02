Fenerbahçe : Mattéo Guendouzi heurté par un projectile !

Fenerbahçe joue la 20e journée de SUper Lig ce lundi. Et cela se passe bien sur le terrain puisque Marco Asensio, l’ancien joueur du PSG, a ouvert le score face à Kocaelispor, juste avant la pause.

Malheureusement, la célébration du but a été entachée par un vilain geste des supporters. Alors que les joueurs de Fenerbahçe fêtaient le but, une bouteille a été lancée des tribunes et a heurté la tête de Mattéo Guendouzi, l’internatonal français, qui s’est effondré au sol.