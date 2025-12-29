Le Real Madrid recale un joueur de Saudi Pro League

La semaine dernière, une information assez surprenante en provenance d’Arabie saoudite avait fait le tour du web et des réseaux : Ruben Neves, en fin de contrat à Al-Hilal, signerait au… Real Madrid cet été. L’international portugais viendrait ainsi renforcer des Merengues en quête de nouveaux joueurs pour son entrejeu.

La suite après cette publicité

Mais comme l’indique AS, il n’en sera rien. Effectivement, le Real Madrid a été approché par l’entourage de l’ancien des Wolves, mais les Merengues n’ont pas donné suite. Ils ne sont pas intéressés par le joueur et ne veulent pas être utilisés pour faire monter les enchères dans les négociations entre les joueurs et leur club actuel pour une prolongation ou dans des discussions avec des clubs intéressés.