Algérie : Abdelli sort sur blessure !

Coup dur pour l’Algérie et l’Olympique de Marseille ! Le milieu de terrain Himad Abdelli, titularisé par Brahim Hemdani pour affronter le Burundi, a été contraint de céder sa place peu avant la première période.

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Sa cheville gauche semblait touchée, après une mauvaise chute, consécutive à un tacle adverse. Le joueur a crié sa douleur, et grimaçait sérieusement en sortant du terrain, soutenu par deux membres du staff médical. C’est le deuxième joueur olympien de la sélection algérienne à être touché durant ce rassemblement puisqu’Amine Gouiri avait dû quitter ses partenaires lors de la première rencontre.