Troyes - OM : les compositions probables

L’OM retrouve la Ligue 1 avec un déplacement à Troyes ce dimanche à 20h45. Pour cette 6e journée, les hommes de Bruno Genesio doivent absolument engranger des points dans un championnat où chaque faux pas peut rapidement coûter cher, à l’heure où les Phocéens pointent en position de relégable. Face à une équipe troyenne qui voudra faire bonne figure devant son public, les Phocéens devront afficher suffisamment de maîtrise pour imposer leur rythme et éviter de laisser leur adversaire prendre confiance. L’OM devrait se présenter dans un système articulé autour d’une défense à quatre, avec Jeffrey de Lange dans les buts. Devant lui, Emerson devrait occuper le couloir gauche, tandis que Nayef Aguerd et CJ Egan-Riley formeraient la charnière centrale. Bezahaf est attendu à droite pour compléter l’arrière-garde marseillaise.

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Au milieu de terrain, Tochukwu Nnadi devrait être associé à Himad Abdelli afin d’assurer l’équilibre de l’équipe et de permettre aux joueurs offensifs de se projeter. Le secteur offensif devrait s’organiser autour de trois éléments chargés d’alimenter Amine Gouiri, attendu en pointe. Igor Paixão devrait occuper le côté gauche, tandis qu’Angel Gomes pourrait évoluer dans l’axe pour faire le lien avec l’attaque. Abdallah est pressenti sur le flanc droit. Cette animation devra permettre aux Marseillais de trouver des espaces face à un bloc troyen susceptible de se montrer compact. La capacité de l’OM à accélérer dans les derniers mètres et à concrétiser ses occasions sera déterminante pour éviter de s’enliser dans une rencontre potentiellement piégeuse.

Troyes peut y croire face à un OM diminué

En face, Troyes devrait s’appuyer sur une organisation en 4-3-3 pour tenter de rivaliser avec les Phocéens. Sous la houlette de Stéphane Dumont, Beach devrait débuter dans les cages, protégé par une défense composée de Maronnier, Monfray, capitaine de l’équipe, Diaz et Donkor. Dans l’entrejeu, Mille, Diop et Karim sont pressentis pour former le trio chargé de récupérer les ballons, de gêner la circulation marseillaise et de lancer les offensives. Le défi sera important pour les Troyens, qui devront se montrer disciplinés sans renoncer à jouer dès que les espaces se présenteront. Face à un OM démuni de plusieurs cadres mais motivé, la moindre erreur dans la relance pourrait rapidement se payer.

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Sur le front de l’attaque, Ifnaoui, Le Douaron et Picard devraient être alignés pour tenter de mettre en difficulté la défense marseillaise. Marseille devra éviter tout excès de confiance et se montrer efficace pour ne pas offrir à son adversaire l’occasion de faire chuter l’OM au stade de l’Aube. Sur le papier, les Olympiens disposent d’arguments offensifs intéressants, mais ils devront les traduire sur le terrain pour repartir avec les trois points. Le coup d’envoi sera donné à 20h45 pour une affiche qui pourrait compter dans la suite de leur début de saison.