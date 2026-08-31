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Ligue 1

PSG : Ousmane Dembélé va prolonger

Par Josué Cassé
1 min.
Ousmane Dembélé @Maxppp

C’était pressenti depuis plusieurs semaines et la tendance se confirme un peu plus : oui, Ousmane Dembélé va bel et bien prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain. Ballon d’Or en titre et vainqueur des deux dernières C1, l’ancien joueur du FC Barcelone va étendre son bail jusqu’en 2030 dans la capitale française.

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Comme annoncé par Canal+ dimanche soir, Dembélé a trouvé un accord avec la direction parisienne. Convoité par l’Arabie saoudite au cours des derniers mois, le joueur passé par le Stade Rennais et le Borussia Dortmund va donc poursuivre sa carrière sous les ordres de Luis Enrique. Auteur d’un début de saison mitigé, le Français de 29 ans s’est vu accorder un temps de repos afin de revenir dans les meilleures dispositions.

Pub. le - MAJ le
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