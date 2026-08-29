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Officiel Ligue 1

Ange Lago quitte l’OM

Par Josué Cassé
1 min.
Ange Lago @Maxppp

En instance de départ lors de ce mercato estival comme nous vous le révélions dernièrement, Ange Lago, pisté par Clermont, va finalement poursuivre sa carrière à Dijon. Ce samedi, le club de Ligue 2 a officialisé la nouvelle.

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Âgé de 21 ans, Lago sortait d’une saison intéressante avec la réserve olympienne en National 2, où il a inscrit 8 buts en 20 apparitions, après avoir déjà marqué 6 buts en 15 matches la saison précédente.

Pub. le - MAJ le
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