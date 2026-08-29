Ange Lago quitte l’OM

En instance de départ lors de ce mercato estival comme nous vous le révélions dernièrement, Ange Lago, pisté par Clermont, va finalement poursuivre sa carrière à Dijon. Ce samedi, le club de Ligue 2 a officialisé la nouvelle.

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𝗢𝗻 𝘀’𝗲𝘀𝘁 𝗽𝗲𝗿𝗺𝗶𝘀 𝗱’𝗮𝗷𝗼𝘂𝘁𝗲𝗿 𝘂𝗻 𝗮𝗿𝘁𝗶𝘀𝘁𝗲 𝗮̀ 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗺𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻, 𝗱𝗲́𝘀𝗼𝗹𝗲́ @GoldenCoastfest 🎤



Ange Lago est Dijonnais ✍️



Joueur de l’@OM_Officiel depuis 2023, Ange Lago a confirmé son efficacité avec la réserve marseillaise,… pic.twitter.com/e7jBdZw13v — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) August 29, 2026

Âgé de 21 ans, Lago sortait d’une saison intéressante avec la réserve olympienne en National 2, où il a inscrit 8 buts en 20 apparitions, après avoir déjà marqué 6 buts en 15 matches la saison précédente.