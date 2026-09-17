Anthony Martial a été proposé à Lorient

Libre depuis la résiliation de son contrat avec les Rayados de Monterrey au mois de juin, Anthony Martial (30 ans) aurait pu effectuer son retour en France s’il le souhaitait. Nous vous révélions que l’attaquant de 30 ans, aujourd’hui proche de rejoindre le promu espagnol Malaga, avait refusé deux offres venant de Ligue 1. Il s’agissait d’une formation du haut de tableau, et d’un club jouant le maintien. Ce mercredi au micro de Ouest-France, le directeur sportif lorientais, Laurent Koscielny, a quant à lui révélé que son ancien coéquipier en Bleus avait été proposé à son club.

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«Je pense qu’on a reçu 400 à 450 propositions de joueurs pendant le mercato. Il y a eu, par exemple, pas mal d’anciens internationaux dans le lot, dont Anthony Martial, oui. Certains joueurs qui ont joué dans des gros clubs, d’autres plus jeunes. Il fallait essayer de faire le tri efficacement mais de notre côté, on avait des idées précises des profils recherchés.»