Strasbourg : Mathis Amougou prêté au TFC

Le mercato s’accélère ce lundi. Strasbourg va enregistrer un nouveau départ selon nos informations. En effet, Mathis Amougou va être envoyé en prêt sans option d’achat du côté du Toulouse Football Club.

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Arrivé l’été dernier en Alsace en provenance de Chelsea, le joueur de 20 ans, passé par l’ASSE, va passer l’année dans la Ville Rose. La saison dernière, le joueur sous contrat jusqu’en 2030 avait participé à 19 matches toutes compétitions confondues.