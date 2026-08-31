Menu Rechercher
Commenter 4
Info FM Ligue 1

Strasbourg : Mathis Amougou prêté au TFC

Par Dahbia Hattabi
Amougou Mathis @Maxppp

Le mercato s’accélère ce lundi. Strasbourg va enregistrer un nouveau départ selon nos informations. En effet, Mathis Amougou va être envoyé en prêt sans option d’achat du côté du Toulouse Football Club.

La suite après cette publicité

Arrivé l’été dernier en Alsace en provenance de Chelsea, le joueur de 20 ans, passé par l’ASSE, va passer l’année dans la Ville Rose. La saison dernière, le joueur sous contrat jusqu’en 2030 avait participé à 19 matches toutes compétitions confondues.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Toulouse
Mathis Amougou

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Toulouse Logo Toulouse
Mathis Amougou Mathis Amougou
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier