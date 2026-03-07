Où en est Moussa Dembélé, l’ancien serial buteur de l’Olympique Lyonnais ?

Passé par les équipes de jeunes du Paris Saint-Germain, Moussa Dembélé s’est véritablement révélé à Fulham lors de la saison 2015-2016, où il inscrit 17 buts toutes compétitions confondues lors de sa première campagne pleine. Ses performances lui ouvrent ensuite les portes du Celtic Glasgow, où il confirme sur deux saisons de très haut niveau, marquant 51 buts en 94 matchs. En 2018, le natif de Pontoise retourne en France, rejoignant l’Olympique Lyonnais dans le Rhône. C’est là qu’il explose vraiment, s’imposant comme l’une des principales armes offensives des Gones. Dès sa première saison sous Bruno Génésio, il inscrit 20 buts en 46 rencontres, succédant avec brio à Mariano Díaz. Son passage à Lyon reste également marqué par son doublé éclair en huit minutes contre Manchester City lors de la saison 2019-2020, un exploit qui propulse l’OL en demi-finale de Ligue des Champions et reste gravé dans les mémoires des supporters.

En 2020-2021, Moussa Dembélé s’est engagé pour 6 mois avec l’Atlético de Madrid, dans le cadre d’un prêt. L’expérience espagnole ne s’est pas déroulée comme prévu : l’attaquant français n’a jamais été titulaire et ne parviendra pas à inscrire le moindre but en 7 petits matchs disputés. De retour à Lyon la saison suivante, il retrouve un certain niveau individuel et continue de se montrer décisif devant le but. Cependant, le contexte évolutif de l’effectif lyonnais et la fin de son contrat annoncent la fin de son aventure dans le Rhône. Malgré une nouvelle bonne saison sur le plan statistique, Dembélé savait que son chapitre lyonnais était terminé, ouvrant donc la porte à un nouveau défi à l’étranger.

Une aventure en SPL contrastée

Libre de tout contrat, Dembélé rejoint ensuite le club saoudien d’Al-Ettifaq. Pour sa première saison dans le championnat saoudien, il évolue sous la direction d’un certain Steven Gerrard, entouré de plusieurs anciens joueurs de Ligue 1, dont Karl Toko Ekambi et Georginio Wijnaldum. L’attaquant français réalise une première saison correcte, inscrivant 14 buts toutes compétitions confondues et s’imposant comme l’un des éléments offensifs majeurs de son équipe. Ce premier exercice lui permet de s’adapter à un environnement nouveau, tout en conservant une régularité intéressante, malgré les différences de style et de rythme entre la Saudi Pro League et les championnats européens.

La saison suivante, la situation de Moussa Dembélé se complique gravement. Le tournant de sa carrière survient en février 2025 lors d’un match contre Al-Akhdood, quand Moussa Dembélé se blesse gravement au tendon d’Achille. La gravité de la blessure nécessite une opération et une absence prolongée, estimée entre 7 et 9 mois, selon le communiqué officiel du club. Cette interruption survient alors que l’ancien Lyonnais comptait déjà 7 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues, en 21 matchs et 1 593 minutes jouées. La période de convalescence marque un arrêt brutal dans sa carrière et constitue un véritable défi pour l’attaquant, qui a dû reconstruire son rythme et sa condition physique avant de retrouver les terrains…

Une situation critique au Moyen-Orient

De retour sur les terrains en octobre dernier après sa longue blessure au tendon d’Achille, Moussa Dembélé peine encore à retrouver son niveau d’avant. S’il continue de se montrer dangereux lors de ses apparitions, son rendement reste inférieur à celui qu’il affichait en Ligue 1, avec seulement 5 buts inscrits en 12 titularisations. Barré par une concurrence forte au sein de l’effectif d’Al-Ettifaq et confronté à la rotation fréquente des attaquants en Saudi Pro League, l’ancien Lyonnais doit encore reconstruire sa régularité et son impact offensif pour redevenir le joueur clé qu’il était auparavant. Lui qui n’a d’ailleurs rien publié sur ses réseaux sociaux depuis le 1er mars 2024.

En parallèle, Dembélé a amorcé une reconversion entrepreneuriale. À travers son fonds d’investissement Triple M, il devient propriétaire du FK Minija en Lituanie. Cette acquisition témoigne de son ambition de s’impliquer dans le développement du football à l’international, tout en diversifiant ses activités. Sur le plan sportif, la Saudi Pro League continue malgré les tensions géopolitiques récentes au Moyen-Orient. Les autorités du championnat ont assuré que les matchs se dérouleront comme prévu, avec des protocoles de sécurité renforcés pour les joueurs, le personnel et les supporters. Moussa Dembélé, même éloigné des projecteurs européens, reste donc un joueur actif dans un championnat compétitif et poursuit parallèlement ses projets hors terrain, préparant doucement son avenir pour après sa carrière sur les pelouses de football.