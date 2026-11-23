Ligue des Champions
PSG - AS Roma classé match à risque d’hooliganisme
1 min.
@Maxppp
Ce mercredi, le Paris Saint-Germain va affronter l’AS Roma pour le compte de la 5e journée de la Ligue des Champions. Le club francilien qui est l’actuel leader de la compétition va essayer de poursuivre son parcours sans faute avec une nouvelle victoire. Comme le rapporte L’Équipe la rencontre sera particulièrement scrutée par les autorités.
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Le match a été classé 3 sur 5 par la Division nationale de lutte contre le hooliganisme. Alors que 1500 supporters romains sont attendus, les forces de police redoutent la présence de supporters napolitains qui sont proches du Collectif Ultra Paris et qui ont des relations tendues avec les Romains.
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