Léo Lemaitre, la pépite française du Real Madrid qui coûte déjà 100 M€

La France et le Real Madrid, c’est une belle histoire d’amour. Ces dernières années, de nombreux Français ont ainsi défendu, avec brio, les couleurs merengues, à l’image de Kylian Mbappé, de Karim Benzema ou de Raphaël Varane, sans parler des aventures de Zinedine Zidane sur le terrain et sur le banc de touche du Bernabéu. Et en ce moment, il y a un autre joueur tricolore qui commence à faire parler de lui à Madrid : Léo Lemaitre.

Jeune défenseur central de 16 ans, né à Saragosse (Espagne) d’un père français et d’une mère espagnole - il possède la double nationalité - il a rejoint La Fabrica à 12 ans. Depuis son arrivée au centre de formation du Real Madrid, il s’est vite imposé comme un titulaire indiscutable dans chaque catégorie d’âge, et a même déjà débuté avec l’équipe U19 en Youth League. Un surclassement qui témoigne de la confiance qu’ont les Merengues envers leur joueur, et ces derniers viennent d’ailleurs de le blinder avec un nouveau contrat jusqu’en 2028, et surtout, une clause libératoire de 100 millions d’euros, ce qui est très rare pour des joueurs n’ayant encore jamais évolué dans le monde pro. Signe aussi que les décideurs madrilènes sont conscients que d’autres clubs en Europe sont aussi bien au courant de toutes ses qualités et de son potentiel.

Une clause de star

Et justement, quelles sont les qualités de ce jeune gaucher ? C’est un joueur très costaud, ayant largement dépassé le mètre 90, et tout indique que sa croissance n’est pas terminée. Ce qui l’aide forcément dans le jeu aérien et dans les duels, mais Lemaitre est avant tout un défenseur moderne, avec des qualités de milieu de terrain pratiquement : technique, doué à la relance, intelligent dans ses choix, bon dans l’anticipation et la lecture du jeu. Un profil plus "espagnol" que "français", si on devait caricaturer. Le journal AS le comparait d’ailleurs récemment à Dean Huijsen. Mieux, il n’est pas spécialement gêné par son gabarit et a énormément de facilité dans les déplacements, ainsi que les changements de rythme et de direction, étant un joueur très mobile et rapide.

En interne, il est considéré comme un joueur qui a le potentiel pour s’installer en équipe première sur le moyen-long terme, et est le plus gros espoir du Real Madrid à ce poste avec Joan Martinez, pour l’instant un peu plus connu du grand public. Il était aussi au cœur d’une guerre entre l’Espagne et la France, puisqu’il avait représenté les couleurs du pays ibérique en U15 et en U16. Mais on dirait bien que la FFF vient de remporter une jolie bataille puisqu’il a récemment été convoqué chez les Bleus en U17, et un membre de son entourage expliquait en septembre au journal L’Équipe que son rêve était de jouer pour la France. Autant dire que le Real Madrid et le staff de la FFF et de l’Équipe de France peuvent se frotter les mains…