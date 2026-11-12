Le PSV cible Kevin De Bruyne

À un peu plus de six mois de la fin de son contrat à Naples, Kevin De Bruyne doit penser à son avenir personnel et sportif. L’international belge de 35 ans dispose de plusieurs options, et l’une d’elles mène jusqu’aux Pays-Bas. Selon le journaliste de Marca, Matte Moretto, le PSV s’intéresserait en effet à la situation de l’ancien joueur de Manchester City. Le club néerlandais se serait déjà renseigné sur les conditions d’un transfert dès cet hiver.

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Rien n’est encore acté, mais la perspective de rejoindre le PSV pourrait plaire à De Bruyne. Comme l’indique Matte Moretto, Eindhoven est proche de sa deuxième maison, la Belgique, ce qui pourrait lui permettre de se rapprocher géographiquement de ses proches. Ces derniers mois, De Bruyne avait également reçu une offre alléchante venant de MLS. D’après la presse italienne, des tensions auraient émergé récemment entre le Belge et plusieurs de ses coéquipiers dont Lorenzo Lucca, Rasmus Hojlund ou encore Di Lorenzo.