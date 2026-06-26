EdF : la réaction de Désiré Doué

Ce soir, l’équipe de France a battu la Norvège 4 buts à 1 grâce notamment à un Ousmane Dembélé en feu. Désiré Doué n’a pas été le Bleu le plus en vue, mais il a réussi à inscrire un but en toute fin de match. À l’issue de la rencontre, le joueur du PSG ne cachait pas sa satisfaction.

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« On est très content ce soir. On a fait un très bon match collectivement. On a été très solides aussi même après ce but. Ça fait partie du jeu, en face ils ont de très bons joueurs. Je ne parlerai pas d’excès de confiance, on connait nos qualités, on sait qu’on a la qualité pour faire mal à toutes les nations. On a des joueurs de talent partout. Ousmane met triplé, mais ça peut être Kylian, Michael. Il faut que l’on continue à être sérieux », a-t-il déclaré au micro de M6.