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1 - 3
MT
Coupe du Monde 2026 Canada/Mexico/USA 3e journée
Norvège
1 - 3
MT
France
Diffusé sur beIN SPORTS 1, M6
Temps forts
mi-temps
1 - 3
32'
1 - 3
(PD A. Tchouameni) O. Dembélé
22'
1 - 2
T. Aasgaard (PD A. Schjelderup)
20'
0 - 2
(PD K. Mbappé) O. Dembélé
7'
0 - 1
(PD K. Mbappé) O. Dembélé
Voir le live commenté
Côtes en live 1 55.0 N 20.0 2 1.01 winamax bonus 100€
Classement live 1 France 9 2 Norvège 6
Possession 63% France Norvège
Tirs 4 2 6 2 8 14
Grosses occasions créées 100% Norvège 2 France 0
Compositions Norvège 4-3-3 France 4-2-3-1
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Prono

Qui va gagner ?
NOR
NUL
FRA
1 7.75 N 6 2 1.34
1284 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Flag Norvège Andreas Schjelderup 1 #2 Flag Norvège Fredrik Aursnes 1
Tirs (%)
#1 Flag France Ousmane Dembélé 3/3 100% #2 Flag France Kylian Mbappé 2/2 100% #3 Flag France Désiré Doué 2/3 67%
Dribbles réussis
#1 Flag France Désiré Doué 2 #2 Flag France Dayot Upamecano 2 #3 Flag Norvège Kristian Thorstvedt 2
Fautes subies
#1 Flag France Theo Hernández 2 #2 Flag France Michael Olise 2
Tirs (%)
#1 Flag France Michael Olise 0/3 0%
Dépossédé du ballon
#1 Flag Norvège Thelo Aasgaard 3 #2 Flag France Désiré Doué 3
Duels gagnés (%)
#1 Flag France Dayot Upamecano 5/7 71% #2 Flag Norvège Thelo Aasgaard 5/9 56% #3 Flag Norvège Kristian Thorstvedt 5/11 45%
Interceptions
#1 Flag Norvège Andreas Schjelderup 2 #2 Flag France Dayot Upamecano 2 #3 Flag Norvège Thelo Aasgaard 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag France Dayot Upamecano 3/3 100% #2 Flag France Theo Hernández 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Flag Norvège Jørgen Strand Larsen 0/6 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Norvège Jørgen Strand Larsen 0/3 0% #2 Flag Norvège Kristian Thorstvedt 0/3 0% #3 Flag Norvège Leo Østigård 0/2 0%
Passes (%)
#1 Flag France Aurélien Tchouameni 35/37 95% #2 Flag France Manu Koné 32/34 94% #3 Flag France Michael Olise 30/34 88%

Analyse avant-match

Voir tout
Probabilité de victoire
9% 40% 51%
Série en cours
V
V
N
V
N
V
V
V
D
V
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Julian Ryerson Julian Ryerson Blessure à la cuisse Kristoffer Ajer Kristoffer Ajer Blessure à la cheville
Aurélien Tchouameni Aurélien Tchouameni Coup Maghnes Akliouche Maghnes Akliouche Maladie Maghnes Akliouche Maghnes Akliouche Blessure à la hanche Lucas Chevalier Lucas Chevalier Blessure au genou

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Barragan 21:34 Vous avez énervé Dembouz les trolls 11 Répondre
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Match Norvège - France en direct commenté

3e journée de Coupe du Monde - vendredi 26 juin 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Norvège et France (Coupe du Monde, 3e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 3e journée de Coupe du Monde entre Norvège et France. Ce match aura lieu le vendredi 26 juin 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Norvège et France.

On en parle

Arbitres

Michael Oliver arbitre principal
0
2.3
Moyenne de cartons par match sur 3 matchs arbitrés
Stuart Burt arbitre assistant
James Mainwaring arbitre assistant
Ning Ma quatrième arbitre
Bram Van Driessche arbitre VAR
Jarred Gillett arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Boston Stadium Foxborough, Massachusetts
Boston Stadium
  • Année de construction : 2002
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 64146
  • Affluence moyenne : 35720
  • Affluence maximum : 65612
  • % de remplissage : 60

Match en direct

Date 26 juin 2026 21:00
Compétition Coupe du Monde
Saison 2026 Canada/Mexico/USA
Phase Phase de poules - Groupe I - journée 3
Diffusion beIN SPORTS 1, M6
Code NOR-FRA
Zone International
Équipe à domicile Norvège
Équipe à l'extérieur France
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Norvège et France en France ?

Le match est à suivre en direct le 26 juin 2026 à 21:00 sur beIN SPORTS 1 ou M6.

Où voir le match Norvège France en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Norvège et France ?

Norvège : le coach S. Solbakken a choisi une formation en 4-3-3 : E. Selvik, F. Bjørkan, L. Østigård, H. Falchener, F. Aursnes, T. Aasgaard, P. Berg, K. Thorstvedt, O. Bobb, J. Strand Larsen, A. Schjelderup.

France : de son côté, l'équipe dirigée par G. Stéphan évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : M. Maignan, T. Hernández, M. Lacroix, D. Upamecano, J. Koundé, A. Tchouameni, M. Koné, D. Doué, O. Dembélé, M. Olise, K. Mbappé.

Qui arbitre le match Norvège France ?

Michael Oliver est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Norvège France ?

Foxborough, Massachusetts accueille le match au Boston Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Norvège France ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 26 juin 2026, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué des buts pour France ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour France : O. Dembélé 7' 20' 32'.

Qui a marqué le but pour Norvège ?

Un seul but a été inscrit pour Norvège par T. Aasgaard 22'.

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