Prono
Stats joueursPlus de statistiques
Analyse avant-matchVoir tout
Top commentaires
Match Norvège - France en direct commenté
3e journée de Coupe du Monde - vendredi 26 juin 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Norvège et France (Coupe du Monde, 3e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 3e journée de Coupe du Monde entre Norvège et France. Ce match aura lieu le vendredi 26 juin 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Norvège et France.
On en parle
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Norvège et France en France ?
Le match est à suivre en direct le 26 juin 2026 à 21:00 sur beIN SPORTS 1 ou M6.
- Où voir le match Norvège France en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Norvège et France ?
Norvège : le coach S. Solbakken a choisi une formation en 4-3-3 : E. Selvik, F. Bjørkan, L. Østigård, H. Falchener, F. Aursnes, T. Aasgaard, P. Berg, K. Thorstvedt, O. Bobb, J. Strand Larsen, A. Schjelderup.
France : de son côté, l'équipe dirigée par G. Stéphan évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : M. Maignan, T. Hernández, M. Lacroix, D. Upamecano, J. Koundé, A. Tchouameni, M. Koné, D. Doué, O. Dembélé, M. Olise, K. Mbappé.
- Qui arbitre le match Norvège France ?
Michael Oliver est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Norvège France ?
Foxborough, Massachusetts accueille le match au Boston Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Norvège France ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 26 juin 2026, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué des buts pour France ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour France : O. Dembélé 7' 20' 32'.
- Qui a marqué le but pour Norvège ?
Un seul but a été inscrit pour Norvège par T. Aasgaard 22'.