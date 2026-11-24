L’Algérie a lourdement chuté face au Togo (0-3) lors de la dernière trêve internationale. Hemdani a subi sa première défaite avec les Fennecs, même si l’Algérie a conservé la première place du classement du groupe I des éliminatoires de la prochaine CAN 2027. Mais pour la Fédération algérienne (FAF), ce revers devrait être fatal à Hemdani.

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Selon les informations du média algérien Compétition, le président de la FAF, Walid Sadi, a demandé à Hemdani de remettre sa démission. Une option écartée par le sélectionneur et son staff, dont les contrats courent jusqu’en 2028. En clair, Hemdani et ses adjoints ne comptent pas s’asseoir sur les salaires restants qui leur sont dus. La FAF aurait alors proposé de les recaser à la Direction technique nationale (DTN), mais nul ne sait si cette solution conviendra ou non. Après avoir longuement bataillé pour trouver un accord financier avec Vladimir Petkovic, la FAF semble à nouveau partie pour un long bras de fer avec un sélectionneur dont elle ne veut (déjà) plus.