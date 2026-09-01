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Officiel Serie A

Jonathan David prêté à l’Atlético de Madrid

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Jonathan David @Maxppp

C’était attendu, c’est désormais officiel. Jonathan David est prêté à l’Atlético de Madrid par la Juventus Turin. «L’Atlético de Madrid et la Juventus ont trouvé un accord pour le prêt de Jonathan David. L’attaquant portera les couleurs rouge et blanche lors de la saison 2026/27», annonce le communiqué de l’Atlético.

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Jonathan David pensait peut-être remplacer numériquement Julian Alvarez, mais l’Argentin n’est pas parti, tout comme Sorloth. La concurrence s’annonce rude pour l’ancien Lillois, dont ne voulait plus Luciano Spalletti à la Juventus.

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