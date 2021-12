Le RC Lens en pleine chute libre

La suite après cette publicité

Week-end du 4 et 5 novembre. Opposé à l'ESTAC au Stade Bollaert-Delelis, le RC Lens ne fait qu'une bouchée de son adversaire du jour en l'emportant 4-0. Après cette 13e journée, les Sang-et-Or se retrouvent deuxièmes, à dix points du PSG. Mais depuis cette levée de Ligue 1, le galion lensois est en plein naufrage, ou presque. Cinq matches, trois nuls, deux défaites : les Lensois n'y arrivent vraiment plus.

Bien évidemment, tout le monde va parler de la belle performance offerte samedi dernier contre le Paris Saint-Germain à Bollaert, avec ce but égalisateur de Georginio Wijnaldum à la toute fin de la rencontre (1-1). Mais force est de constater que l'équipe de Franck Haise n'avance plus et recule un peu trop même. Alors qu'ils menaient 2-0 à la pause vendredi soir sur la pelouse du FC Nantes, Seko Fofana et ses partenaires ont sombré après la mi-temps pour s'incliner 3-2 ! Un revers qui passe vraiment mal.

«Il faut qu’on se remette tous en question»

D'ailleurs, comme le rappelle Opta, «Lens n’avait plus perdu après avoir mené de 2 buts depuis le 20 septembre 1985 contre Paris» ! Mais surtout, avec cette défaite, le RC Lens se retrouve aujourd'hui à la cinquième place de Ligue 1 avant toutes les autres rencontres de la 18e journée. La chute libre pourrait donc continuer en fonction des résultats du week-end. Et après la rencontre disputée à la Beaujoire, Yannick Cahuzac n'a pas mâché ses mots pour essayer de faire bouger les choses à l'avenir.

«On a perdu tous nos fondamentaux. On a mis tous les ingrédients pour se faire rejoindre. A 2-2, on sent qu’on est moins bien. On n’est pas rigoureux et on le paye cash. En première mi-temps, on fait ce qu’il fallait faire. C’est un manque d’expérience et de lucidité de notre part. Il faut qu’on se remette tous en question. Moi le premier. Le troisième est pour ma gueule. On doit se réfugier dans le travail. C’est un manque de maturité», a-t-il lâché comme le rapporte RMC. Contre le Stade Poitevin la semaine prochaine en Coupe de France, il n'y aura de toute façon pas le droit à l'erreur. Et le RCL voudra ensuite bien finir l'année juste avant Noël, contre l'OGC Nice en L1.