Ligue 1 : Nantes renverse Lens

La 18ème journée de Ligue 1 s'ouvrait, ce vendredi à 21 heures, avec une affiche entre deux clubs historiques du championnat français. À la Beaujoire, le FC Nantes (13e, 22 pts) accueillait le Racing Club de Lens (5e, 27 pts) et devait se rassurer malgré sa victoire acquise dans la difficulté à Lorient (1-0). Un résultat sans la manière tant les Canaris ont été inquiétants dans le jeu. Mais pour eux, la tâche s'annonçait ardue. En face se dressait, en effet, une séduisante équipe du RC Lens, orpheline de plusieurs de ses cadres, mais qui restait sur une prestation collective de haute volée contre le Paris Saint-Germain (1-1). Pour cette rencontre, Anntoine Kombouaré alignait donc un 4-4-2 où Blas était aligné aux côtés de Kolo Muani à la pointe de l'attaque. De son côté, Franck Haise, privé de Kakuta, Saïd, Clauss ou encore Doucouré optait pour un 3-4-3 avec Haidara en piston droit et Cahuzac au milieu de terrain. Devant, Sotoca, Costa et Kalimuendo formaient le trio offensif des Sang et Or.

La suite après cette publicité

Une rencontre qui allait démarrer tambour battant pour les visiteurs. Malgré l'entame sérieuse des Nantais, notamment sur le plan défensif, les hommes de Franck Haise prenaient, en effet, rapidement le contrôle du ballon et frappaient d'entrée de jeu. Décalé sur le côté gauche par Fofana, Haïdara adressait un centre-tir que Lafont repoussait comme il le pouvait. Opportuniste, Pereira Da Costa reprenait instantanément au point de penalty et permettait aux siens de prendre l'avantage (0-1, 7e). Piqués à vif, les Canaris tentaient de réagir mais la frappe limpide de Blas n'inquiétait pas Leca, vigilant sur sa ligne (12e). Plus consistants collectivement, les Lensois allaient alors faire le break. Sur un contre bien mené, Pereira Da Costa, premier buteur de cette rencontre, lançait parfaitement Kalimuendo qui éliminait Lafont et envoyait le ballon au fond des filets pour signer son cinquième but en championnat (0-2, 14e). Minés par le réalisme glaçant des Lensois (deux tirs, deux cadrés, deux buts au cours du premier acte), les hommes d'Antoine Kombouaré s'enhardissaient mais ni la frappe enroulée de Guebbels (22e) ni la tentative axiale de Blas, contrée par Gradit, (39e) ne permettaient aux locaux de revenir dans cette rencontre.

Les Canaris ont de la ressource !

Efficaces et solides collectivement, les Sang et Or rentraient donc avec un avantage confortable à la pause (2-0) malgré un premier acte prometteur des Nantais (6 occasions, 8 tirs). Blessé, Leca cédait sa place à Fariñez au retour des vestiaires. Menés de deux buts, les Nantais conservaient malgré tout un certain dynamisme offensif et allaient logiquement être récompensés. À l'entrée de la surface, Blas voyait ainsi sa frappe déviée par le dos de Kolo Muani et tromper le nouvel entrant dans le but lensois (1-2, 49e). Sur leur lancée, les coéquipiers de Pallois continuaient de pousser et finissaient par totalement renverser le cours de cette rencontre. Trouvé par Blas sur le côté gauche, Guebbels s'infiltrait dans la surface lensoise et adressait un centre en direction de Kolo Muani qui coupait parfaitement la trajectoire pour remettre les deux formations dos à dos (2-2, 58e). Porté par cette égalisation, Nantes accélérait une nouvelle fois mais ni la frappe de Chirivella (63e) ni le numéro de soliste de Simon (72e) ne trouvaient une fin heureuse.

Dans la foulée, les Canaris pensaient obtenir un penalty quand Blas, au duel avec Danso, s'effondrait en plein cœur de la surface artésienne mais l'arbitre décidait finalement de laisser le jeu se poursuivre. De plus en plus dominateurs (15 tirs à 4 pour le FCN au cours de ce match), les locaux s'en remettaient pourtant à Girotto qui sauvait les Nantais sur une des rares offensives lensoises en seconde période. D'un centre rasant, Haïdara trouvait Jean, entré en jeu quelques instants auparavant, mais sa frappe était contrée in-extremis par le défenseur du FCN (86e). Dans une fin de rencontre ouverte, les deux équipes se dirigeaient vers un match nul mais c'était sans compter sur l'éclair de génie de Simon. Servi sur la gauche, l'attaquant nantais se réaxait et envoyait un bijou dans la lucarne opposée d'un Farinez impuissant (3-2, 90e). Grâce à ce succès renversant (3-2), le FC Nantes enchaîne un deuxième succès de rang et remonte progressivement à la dixième place. De son côté, le Racing Club de Lens manque encore l'occasion de grimper sur le podium et stagne à la cinquième place.

Le classement complet de la Ligue 1

Le classement des buteurs

Le classement des passeurs

Les compositions officielles au coup d'envoi

Le XI du FC Nantes

Le 𝐗𝐈 de départ des Jaune et Vert ⚔



ALLEZ LES JAUNES ! 💛#FCNRCL pic.twitter.com/sMtHDx6VpU — FC Nantes (@FCNantes) December 10, 2021

Le XI du Racing Club de Lens