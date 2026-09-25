Algérie : Amine Gouiri sort sur blessure

C’est encore un coup dur pour l’OM. Actuellement en rassemblement international avec l’Algérie, Amine Gouiri était titulaire face à la Zambie, dans le cadre des qualifications pour la CAN 2027, ce vendredi. Après 20 minutes où l’attaquant formé à l’OL s’est montré disponible et à son avantage sur plusieurs situations, le buteur de 26 ans a finalement dû céder sa place.

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Alors qu’il évitait une intervention d’un défenseur adverse, le numéro 9 des Fennecs s’est écroulé au sol en pointant du doigt sa cuisse. Demandant un changement, Gouiri est allé s’asseoir sur le banc avec une poche de glace placée sur la cuisse après avoir été remplacé par Amin Chiakha. Une mauvaise nouvelle pour les Algériens, et aussi éventuellement pour l’OM selon la gravité de la blessure qui reste à déterminer. Pour rappel, le natif de Bourgoin-Jallieu compte quatre buts et une passe décisive en cinq matches de Ligue 1 cette saison.