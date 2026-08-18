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Ligue 1

OGC Nice : Axel Witsel explique son choix

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Axel Witsel sous le maillot de Gérone @Maxppp

Axel Witsel est Niçois ! Les Aiglons ont fait le choix de miser sur l’expérience du milieu de terrain belge, souvent utilisé en défenseur central ces dernières années. Le joueur de 37 ans arrive libre, s’engageant pour une saison avec une autre en option. L’ancien de Dortmund et de l’Atlético est revenu sur son choix.

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« C’est un plaisir de rejoindre l’OGC Nice. J’ai toujours suivi le club, avec qui j’ai même été en contact il y a quelques années. Dès que les dirigeants et le coach m’ont téléphoné, j’ai su que j’allais venir. Nous nous sommes tout de suite bien entendus. Je me sens bien physiquement et toujours frais mentalement. J’arrive avec beaucoup d’humilité et avec l’envie d’aider l’équipe à réaliser une belle saison, pour que le club revienne là où il doit être. J’ai hâte de me mettre au travail, de découvrir les supporters niçois et la L1 », a-t-il indiqué aux médias du club.

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