OM : Bruno Genesio refuse de changer de système de jeu

L’Olympique de Marseille cherche encore la bonne formule. Après un début de saison compliqué et des résultats en deçà des attentes, les choix tactiques de Bruno Génésio commencent forcément à susciter des interrogations. Alors que les Phocéens s’apprêtent à retrouver la Ligue 1 avec un déplacement à Troyes ce dimanche, la question d’un éventuel changement de système a notamment été soulevée en conférence de presse. Mais pour l’entraîneur marseillais, pas question de céder à la panique. «Lorsqu’il y a un manque de résultats, on se doit de s’interroger sur ce qu’on doit améliorer. Mais de là à tout changer, ça peut mener à une instabilité et à des doutes chez les joueurs. Si on veut parler de changer de système, je pense que ce serait une erreur. On a besoin de complicité. On a une charnière centrale qui n’a joué que trois matchs ensemble. Ce ne serait pas bienvenu de tout changer. Je parle aussi des excentrés. Après, le changement des hommes peut être intéressant parfois, mais on est aussi liés aux événements. Par la force des choses, il y aura des changements, comme il y a des blessés et des suspendus. Mais surtout, il faut continuer dans la direction qu’on s’est fixée. Le danger, c’est de tout remettre en question», a expliqué Genesio.

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Pour autant, le technicien français ne compte pas fermer les yeux sur les lacunes affichées par son équipe depuis le début de saison. Et plutôt qu’une révolution tactique, il attend surtout des progrès dans deux secteurs bien précis : l’intensité physique et la solidité défensive. «Je l’ai dit à Maupay, à Weah. Quand on perd un match, ce n’est jamais une seule personne qui assume les défaites. C’est surtout sur ça que j’ai insisté et sur deux domaines essentiellement : physiquement, sur les efforts à haute intensité pendant une durée plus importante que celle faite aujourd’hui, et sur la solidité défensive. On concède trop d’occasions dans nos matchs et de la même manière», a-t-il poursuivi. Un constat sans détour pour Genesio, qui estime donc que les difficultés de l’OM sont avant tout collectives.