OM : Arkadiusz Milik a répondu sur le terrain

Ces dernières semaines, ce n'est pas franchement la grande joie du côté de l'Olympique de Marseille. Au-delà des résultats, plus que médiocres en championnat avec un seul point pris sur trois rencontres (Clermont, Troyes et Monaco), c'est surtout la relation très tendue entre l'entraîneur, Jorge Sampaoli, et l'attaquant international polonais, Arkadiusz Milik, qui attise tous les regards.

Le natif de Tychy se plaignait récemment de jouer par intermittence et surtout que l'OM jouait sans ailiers. Ce jeudi, contre le FC Bâle, en huitièmes de finale de la Conference League (2-1), il était attendu et heureusement pour lui, il n'est jamais aussi fort que lorsqu'il est dans une tempête. Car encore une fois, il a été au niveau.

« Il n'a pas eu que des moments simples »

Au-delà du fait d'avoir été très impliqué dans les mouvements offensifs et les remises, ce qu'on pouvait lui reprocher par le passé, il a inscrit un doublé et donc les deux seuls buts de l'OM ce soir. Le premier, d'une panenka bien sentie et le second après avoir suivi un rush de Valentin Rongier, qui a dû s'inspirer de ce qu'il avait vu de Luka Modric ce mercredi soir.

Valentin Rongier, lui semblait vraiment heureux pour son coéquipier : « c'est bien pour lui, Arek c'est un grand professionnel, qui bosse beaucoup. Il n'a pas eu que des moments simples, il n'a pas toujours été aligné et pas toujours en confiance. Le fait qu'il revienne et qu'il marque de plus en plus régulièrement ça peut faire beaucoup de bien à l'équipe ». Si Milik retrouve la forme et que Payet le trouve tout court, la fin de saison promet !