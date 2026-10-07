Pedro Rodriguez prend sa retraite

C’est un monument du football espagnol qui prend sa retraite sportive. À 39 ans et sans contrat depuis son départ de la Lazio en juin dernier, Pedro Rodriguez a annoncé la fin de sa carrière sur ses réseaux sociaux. « Je sens que le moment est venu. Le moment d’aller de l’avant et d’entamer un nouveau chapitre de ma vie. Je pars fier d’avoir vécu mon rêve et reconnaissant envers tous ceux qui m’ont soutenu pour le réaliser. Merci au football de m’avoir rendu si heureux », écrit-il.

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Joueur emblématique du FC Barcelone de la première moitié de la décennie 2010, l’ailier a remporté tous les trophées possibles que ce soit en club (3 Ligue des Champions, 1 Ligue Europa, 5 Liga, 1 Premier League entre autres) et en sélection. Champion du Monde en 2010 avec la Roja (65 sélections, 17 buts), il est également vainqueur de l’Euro en 2012. Formé au Barça, puis passé par Chelsea, la Roma et la Lazio, Pedro aura participé à 834 matchs professionnels pour 201 buts marqués.