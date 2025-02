PSG : Luis Enrique annonce la couleur pour la fin du mercato

Cet hiver, le Paris Saint-Germain en a largement profité pour dégraisser son effectif. Si le Géorgien Khvicha Kvaratskhelia a débarqué en échange de 70 M€, les Rouge et Bleu se sont séparés de Randal Kolo Muani (prêté à la Juventus), Milan Skriniar (prêté à Fenerbahçe) et de Xavi Simons (définitivement transféré au RB Leipzig). Et ce n’est pas terminé puisque Marco Asensio est attendu à Aston Villa, tandis que Cher Ndour va être vendu à la Fiorentina.

À moins de dix heures de la clôture du mercato en France, faut-il s’attendre à d’autres mouvements de la part des champions de France en titre ? Présent en conférence de presse en marge du huitième de finale de Coupe de France face au Mans (National 1), Luis Enrique a logiquement été interrogé dessus. Et hormis le coup inattendu Renato Marin pour la saison prochaine, l’Espagnol a clairement donné l’impression qu’il ne faudra pas s’attendre à une fin de mercato de folie du côté de la capitale.

Pas de latéral droit attendu

« À quelle heure termine le mercato ? À 23h ? Donc jusqu’à 23h, on a le temps, mais je suis satisfait. Depuis la saison dernière, on a fait le mercato entre nous. On peut considérer que parfois il n’y a pas de place pour tout le monde, mais depuis la saison dernière, le président, le directeur sportif et le staff nous avons amélioré l’effectif et nous avons créé quelque chose de vital : la concurrence ».

Une réponse qui n’a cependant pas totalement convaincu son observatoire. En effet, certains se demandent si le PSG compte recruter un autre latéral droit de métier pour épauler Achraf Hakimi. « On a un latéral que vous connaissez déjà. On peut avoir Warren (Zaïre-Emery), João (Neves), Marquinhos, (Nuno) Mendes, (Senny) Mayulu. L’autre chose, c’est qu’ils jouent bien et avoir l’objectif que l’on souhaite. J’aime la versatilité dans mon effectif. Je suis très content de la qualité de mon effectif. » C’est dit.