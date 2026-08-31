Youssoufa Moukoko va se relancer à Çorum

Longtemps considéré comme l’un des plus grands espoirs du Borussia Dortmund et du football allemand, Youssoufa Moukoko peine toujours à confirmer les immenses attentes placées en lui. À 21 ans, l’attaquant allemand, passé par un prêt peu concluant à l’OGC Nie, évolue désormais au FC Copenhague après avoir quitté le BVB, mais son aventure au Danemark devrait déjà toucher à sa fin.

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Çorum FK a en effet trouvé un accord avec Copenhague pour recruter Moukoko, d’après la presse turque. L’ancien attaquant du Borussia Dortmund a également donné son feu vert à cette opération et doit désormais se rendre en Turquie afin de passer sa visite médicale avant de finaliser son arrivée. Une nouvelle étape particulièrement inattendue dans la carrière du jeune international allemand, qui va donc tenter de se relancer en deuxième division turque.