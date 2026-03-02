Danemark : le calvaire de l’ancien espoir Youssoufa Moukoko n’est pas terminé

Il n’avait que 12 ans qu’il était déjà sur le devant de la scène. Vite exposé grâce à de fortes qualités et des statistiques folles dans les catégories jeunes avec le Borussia Dortmund, Youssoufa Moukoko n’a pas su élever son niveau quand il s’est frotté au milieu professionnel. Lancé à 16 ans avec le club de la Ruhr, il réalisait deux premiers exercices assez anecdotiques avant de monter en régime lors de la saison 2022/2023. Alors auteur de 7 buts et 6 passes décisives en 35 matches, il convainquait notamment le sélectionneur Hans-Dieter Flick de le convoquer pour la Coupe du monde 2022. Derrière, la suite a été bien plus compliquée puisqu’il est sorti des plans d’Edin Terzić et son successeur Nuri Şahin ne comptait pas plus sur lui. Prêté à Nice pour obtenir plus de temps de jeu, il a totalement perdu sa place en milieu de saison avec 2 buts et 3 offrandes en 22 rencontres sous les ordres de Franck Haise. Revenu cet été de prêt, il a finalement été vendu du côté du FC Copenhague pour cinq millions d’euros.

Troisième transfert le plus élevé du club danois derrière Kamil Grabara (Liverpool, 6,2M €) et Andreas Cornelius (Trabzonspor, 6M€), Youssoufa Moukoko arrivait avec de grands espoirs autour de lui. Motivé, le natif de Yaoundé affirmait sa volonté de rebondir, comme dans un entretien pour TV2 : « je me fiche de ce que les gens disent ou écrivent sur moi. Quoi qu’il en soit, j’en ris. J’ai confiance en moi et en mon corps. J’ai vraiment envie de rejouer. Lors de nos discussions, l’entraîneur m’a donné un sentiment de sécurité. C’était exactement ce dont j’avais besoin après cette période difficile. Une fois que j’aurai retrouvé mon rythme, ce sera vraiment, vraiment amusant. » Muet lors de ses 7 premières apparitions avant de monter en puissance, l’attaquant qui compte 2 capes avec l’Allemagne passait la seconde et enchaînait 3 buts en 5 matches entre la fin du mois d’août et début septembre. Alors qu’on pourrait penser que la fin des galères était en train de se préciser, c’est tout l’inverse qui s’est passé.

Il a perdu sa place de titulaire et joue le maintien

Dans un entretien pour TV2, Youssoufa Moukoko confiait alors fin septembre ses soucis d’efficacité et de confiance : « il y a eu des occasions que je n’ai pas su exploiter, et ça m’a pesé. J’avais l’impression d’être bloqué. Les ballons ne rentraient pas. Je voulais que tout se passe parfaitement. Ça n’arrive pas quand on est trop excité et désespéré, comme je l’étais. » Mais derrière son cas ne s’est pas arrangé. C’est simple : depuis le 27 septembre, il n’a été titulaire qu’à 6 reprises en 24 matches et n’est pas entré dans 7 rencontres. Une perte d’influence liée à des prestations de moins en moins convaincantes avec les Løverne (les Lions, ndlr). Auteur d’un seul but en championnat depuis août et incapable de marquer en 6 apparitions de Ligue des Champions, Youssoufa Moukoko compte ainsi 8 buts et 2 passes décisives en 32 rencontres, la moitié de ses statistiques ayant été réalisées en Coupe du Danemark contre des clubs de deuxième division.

Considéré comme un possible partant cet hiver malgré un contrat courant jusqu’en juin 2030, Youssoufa Moukoko a tous les signaux d’une catastrophe industrielle pour Copenhague. Passé derrière Mohamed Elyounoussi (31 ans), Viktor Claesson (34 ans), Viktor Daðason (17 ans) et même Geovanni Vianney (18 ans) dans la hiérarchie des attaquants, Youssoufa Moukoko passe de plus en plus de temps sur le banc plutôt que sur le terrain. « Je ne supporte même pas qu’on me demande pourquoi il ne joue pas avec les autres ? Les prestations de Dadason et Geovanni parlent d’elles-mêmes. Commencez par féliciter ces deux jeunes pour leurs deux belles performances, et arrêtez de parler de ceux qui n’ont pas joué », martèlera d’ailleurs le coach Jacob Neestrup en conférence de presse début février. Si Youssoufa Moukoko a été déclassé, le FC Copenhague est dans le même cas. Champion du Danemark en titre, le club de la capitale danoise est septième à la fin de la saison régulière. Hors du top 6, Copenhague jouera les play-offs de relégation pour la première fois de son histoire. Un marasme collectif auquel Youssoufa Moukoko n’est pas épargné.