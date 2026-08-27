L’OM pense à Illan Meslier

En quête d’un nouveau rempart pour muscler sa cage en cette fin de mercato estival, l’Olympique de Marseille s’active en coulisses. Selon nos informations, les dirigeants phocéens ont fait d’Illan Meslier (26 ans) l’une de leurs pistes les plus chaudes pour venir renforcer le poste et épauler Jeffrey de Lange, désormais seul gardien spécialiste disponible. Recruté début juillet par Arsenal comme troisième choix derrière David Raya et Kepa Arrizabalaga, le portier français n’a plus disputé le moindre match officiel en pro depuis mars 2025.

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Une situation précaire pour le natif de Lorient, qui possède pourtant une solide expérience du haut niveau après 7 saisons passées à Leeds United (215 rencontres, 70 clean sheets). Très séduite par le profil de l’ancien international espoir tricolore, le directeur sportif marseillais Grégory Lorenzi se heurte toutefois à une contrainte majeure, toujours la même, avant d’accélérer sur le dossier à savoir impérativement dégraisser son effectif et alléger sa masse salariale avant de pouvoir formuler une offre concrète.