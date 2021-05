Clermont accède à la Ligue 1 pour la première fois de son histoire

Il n'y avait pas vraiment de suspense. Après le match nul de Toulouse contre Pau (2-2) en milieu de semaine, Clermont avait un pied et quatre orteils en Ligue 1. Il ne lui manquait qu'un petit point pour valider cette montée historique, puisque jamais dans l'histoire du club, il n'y était parvenu. C'est maintenant chose faite malgré cette défaite à Caen 2-1 lors de cette 38e et dernière journée ce samedi soir.

La suite après cette publicité

C'est une récompense majeure pour les Auvergnats. Depuis une quinzaine d'années et son arrivée en Ligue 2, Clermont a très souvent été bien placé pour grimper dans l'élite mais ne parvenait jamais à transformer l'essai. Sous Didier Ollé-Nicole, puis Michel Der Zakarian et Corinne Diacre, le club a lâché pris dans les dernières journées. La venue de Pascal Gastien a donné encore plus d'épaisseur à ce projet.

Clermont a impressionné cette saison

6e la première année, 10e la seconde et 5e l'an dernier, Clermont n'avait pu disputer les barrages pour raison de saison tronquée par la pandémie de covid-19. Gastien et ses hommes ont pu se faire justice eux-mêmes à la faveur d'une très belle saison, régulière dans les résultats après un démarrage un peu timide lors des 5 premières journées. Malgré un léger coup d'arrêt début avril, le Clermont Foot 63 a su terminer au sprint avec une série de 6 victoires sur les 8 derniers matches.

2e de Ligue 2, Clermont a surtout affiché un niveau de jeu impressionnant durant tout l'exercice. Meilleure défense du championnat (25 buts encaissés) et 3e meilleure attaque (61 buts marqués), les Auvergnats possèdent dans leur rang le meilleur buteur de Ligue 2 avec Mohamed Bayo, auteur de 22 réalisations. Jodel Dossou (12 buts) et Jim Avellinah (12 buts) ont également su tirer leur épingle du jeu, bien aidé par Jason Berthomier et ses 11 passes décisives.