1 - 0
54'
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 23e journée
Lens
1 - 0
MT : 1-0
54'
Monaco
Diffusé sur beIN SPORTS 1
Temps forts
Pas d'événements majeurs
mi-temps
1 - 0
3'
1 - 0
O. Édouard (PD A. Thomasson)
Voir le live commenté
Classement live 1 Lens 55 8 Monaco 31
Possession 56% Monaco Lens
Tirs 9 6 4 3 2 6
Grosses occasions créées 100% Monaco 2 Lens 0
Compositions Lens 3-4-2-1 Monaco 4-2-3-1
Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Monaco Jordan Teze 1 #2 Logo Monaco Krépin Diatta 1
Tirs (%)
#1 Logo Lens Odsonne Édouard 2/2 100% #2 Logo Monaco Folarin Balogun 2/3 67%
Dribbles réussis
#1 Logo Lens Malang Sarr 2 #2 Logo Lens Adrien Thomasson 2 #3 Logo Lens Allan Saint-Maximin 2
Fautes subies
#1 Logo Lens Adrien Thomasson 2 #2 Logo Lens Odsonne Édouard 2
Tirs (%)
#1 Logo Lens Malang Sarr 0/2 0% #2 Logo Lens Florian Thauvin 1/4 25%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Monaco Simon Adingra 3 #2 Logo Lens Odsonne Édouard 3 #3 Logo Lens Adrien Thomasson 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Lens Nidal Čelik 4/4 100% #2 Logo Monaco Jordan Teze 5/7 71% #3 Logo Monaco Lamine Camara 5/7 71%
Interceptions
#1 Logo Lens Malang Sarr 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Lens Matthieu Udol 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Monaco Mamadou Coulibaly 0/9 0% #2 Logo Monaco Simon Adingra 0/8 0% #3 Logo Lens Odsonne Édouard 0/6 0%
Dribbles subis
#1 Logo Monaco Mamadou Coulibaly 5
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Monaco Jordan Teze 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Monaco Thilo Kehrer 31/35 89% #2 Logo Monaco Wout Faes 28/32 88%

Analyse avant-match

Probabilité de victoire
64% 28% 8%
Série en cours
V
V
V
V
D
D
V
N
D
V
Rencontres précédentes
31% 11 Victoires 37% 13 Nuls 31% 11 Victoires

Blessures & suspensions

Przemysław Frankowski Przemysław Frankowski Blessure musculaire Przemysław Frankowski Przemysław Frankowski Blessure au mollet Przemysław Frankowski Przemysław Frankowski Maladie Kyllian Antonio Kyllian Antonio Blessure au pied Régis Gurtner Régis Gurtner Ischio-jambiers Jonathan Gradit Jonathan Gradit Fracture de la jambe Wesley Saïd Wesley Saïd Blessure à la cuisse Samson Baidoo Samson Baidoo Ischio-jambiers Allan Saint-Maximin Allan Saint-Maximin Blessure musculaire
Aladji Bamba Aladji Bamba Maladie Paul Pogba Paul Pogba Blessure au mollet Christian Mawissa Christian Mawissa Ischio-jambiers Mika Biereth Mika Biereth Blessure au genou Maghnes Akliouche Maghnes Akliouche Maladie Maghnes Akliouche Maghnes Akliouche Blessure à la hanche Mohammed Salisu Mohammed Salisu Lésion du ligament croisé antérieur du genou Ansu Fati Ansu Fati Blessure à la cuisse Lukáš Hrádecký Lukáš Hrádecký Blessure au genou Folarin Balogun Folarin Balogun Blessure à la cheville Takumi Minamino Takumi Minamino Lésion du ligament croisé antérieur du genou Denis Zakaria Denis Zakaria Inconnu Denis Zakaria Denis Zakaria Ischio-jambiers Aleksandr Golovin Aleksandr Golovin Blessure à l'aine Kassoum Ouattara Kassoum Ouattara Inconnu Vanderson Vanderson Accumulation de cartons jaunes Aleksandr Golovin Aleksandr Golovin Carton rouge

Top commentaires

Pari sportif foot écossais 18:06 😂 moi en anglais ça va, marié depuis 15 ans avec une américaine, c'est tranquille mais je compatis pour toi 2 Répondre
Match Lens - Monaco en direct commenté

23e journée de Ligue 1 McDonald's - samedi 21 février 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lens et Monaco (Ligue 1 McDonald's, 23e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 23e journée de Ligue 1 McDonald's entre Lens et Monaco. Ce match aura lieu le samedi 21 février 2026 à 17:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lens et Monaco.

Arbitres

Willy Delajod arbitre principal
0.3
2.4
Moyenne de cartons par match sur 12 matchs arbitrés
Valentin Evrard arbitre assistant
Nicolas Danos arbitre assistant
Hakim Ben El Hadj quatrième arbitre
Thomas Léonard arbitre VAR
Cyril Gringore arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stade Bollaert-Delelis Lens
Stade Bollaert-Delelis
  • Année de construction : 1933
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 41233
  • Affluence moyenne : 30519
  • Affluence maximum : 41052
  • % de remplissage : 74

Match en direct

Date 21 février 2026 17:00
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 23
Diffusion beIN SPORTS 1
Code RCL-ASM
Zone France
Équipe à domicile Lens
Équipe à l'extérieur AS Monaco
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lens et Monaco en France ?

Le match est à suivre en direct le 21 février 2026 à 17:00 sur beIN SPORTS 1.

Où voir le match Lens Monaco en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Lens et Monaco ?

Lens : le coach P. Sage a choisi une formation en 3-4-2-1 : R. Risser, M. Sarr, P. Ganiou, N. Čelik, M. Udol, A. Thomasson, A. Bulatović, Saud Abdulhamid, A. Saint-Maximin, F. Thauvin, O. Édouard.

AS Monaco : de son côté, l'équipe dirigée par S. Pocognoli évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : P. Köhn, Caio Henrique, W. Faes, T. Kehrer, J. Teze, L. Camara, D. Zakaria, S. Adingra, M. Coulibaly, K. Diatta, F. Balogun.

Qui arbitre le match Lens Monaco ?

Willy Delajod est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Lens Monaco ?

Lens accueille le match au Stade Bollaert-Delelis.

Quelle est la date et l'heure du match Lens Monaco ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 21 février 2026, coup d'envoi 17:00.

Qui a marqué le but pour Lens ?

Un seul but a été inscrit pour Lens par O. Édouard 3'.

Top commentaires

Pari sportif foot écossais 18:06 😂 moi en anglais ça va, marié depuis 15 ans avec une américaine, c'est tranquille mais je compatis pour toi 2 Répondre
Top commentaires
Comparer les stats du match
