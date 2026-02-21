Prono
Match Lens - Monaco en direct commenté
23e journée de Ligue 1 McDonald's - samedi 21 février 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lens et Monaco (Ligue 1 McDonald's, 23e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 23e journée de Ligue 1 McDonald's entre Lens et Monaco. Ce match aura lieu le samedi 21 février 2026 à 17:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lens et Monaco en France ?
Le match est à suivre en direct le 21 février 2026 à 17:00 sur beIN SPORTS 1.
- Où voir le match Lens Monaco en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Lens et Monaco ?
Lens : le coach P. Sage a choisi une formation en 3-4-2-1 : R. Risser, M. Sarr, P. Ganiou, N. Čelik, M. Udol, A. Thomasson, A. Bulatović, Saud Abdulhamid, A. Saint-Maximin, F. Thauvin, O. Édouard.
AS Monaco : de son côté, l'équipe dirigée par S. Pocognoli évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : P. Köhn, Caio Henrique, W. Faes, T. Kehrer, J. Teze, L. Camara, D. Zakaria, S. Adingra, M. Coulibaly, K. Diatta, F. Balogun.
- Qui arbitre le match Lens Monaco ?
Willy Delajod est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Lens Monaco ?
Lens accueille le match au Stade Bollaert-Delelis.
- Quelle est la date et l'heure du match Lens Monaco ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 21 février 2026, coup d'envoi 17:00.
- Qui a marqué le but pour Lens ?
Un seul but a été inscrit pour Lens par O. Édouard 3'.