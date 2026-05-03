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3 - 2
90+3'
Premier League 2025/2026 35e journée
Man United
3 - 2
MT : 2-0
90+3'
Liverpool
Regarder en direct sur CANAL+
Temps forts
77'
3 - 2
K. Mainoo
56'
2 - 2
(PD D. Szoboszlai) C. Gakpo
47'
2 - 1
D. Szoboszlai
mi-temps
2 - 0
14'
2 - 0
B. Šeško
6'
1 - 0
Matheus Cunha
Voir le live commenté
Classement live 3 Man United 64 4 Liverpool 58
Possession 61% Liverpool Man United
Tirs 16 11 8 5 5 13
Grosses occasions créées 67% Man United 2 Liverpool 1
Compositions Man United 4-2-3-1 Liverpool 4-2-3-1
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Prono

Qui va gagner ?
1 MUN N NUL 2 LIV
359 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Manchester United FC Bruno Fernandes 2 #2 Logo Liverpool FC Dominik Szoboszlai 1
Tirs (%)
#1 Logo Manchester United FC Benjamin Šeško 2/3 67% #2 Logo Liverpool FC Dominik Szoboszlai 1/2 50% #3 Logo Liverpool FC Ryan Gravenberch 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Liverpool FC Cody Gakpo 3 #2 Logo Manchester United FC Kobbie Mainoo 2 #3 Logo Liverpool FC Rio Ngumoha 2
Fautes subies
#1 Logo Liverpool FC Ryan Gravenberch 2 #2 Logo Manchester United FC Casemiro 2 #3 Logo Liverpool FC Jeremie Frimpong 2
Ballons touchés
#1 Logo Liverpool FC Curtis Jones 108
Tirs (%)
#1 Logo Manchester United FC Bryan Mbeumo 0/4 0% #2 Logo Liverpool FC Florian Wirtz 0/2 0%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Liverpool FC Florian Wirtz 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Manchester United FC Ayden Heaven 6/6 100% #2 Logo Manchester United FC Harry Maguire 5/6 83% #3 Logo Manchester United FC Luke Shaw 7/9 78%
Interceptions
#1 Logo Manchester United FC Luke Shaw 5 #2 Logo Liverpool FC Curtis Jones 2 #3 Logo Manchester United FC Casemiro 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Manchester United FC Casemiro 3/3 100% #2 Logo Manchester United FC Harry Maguire 2/2 100% #3 Logo Liverpool FC Virgil van Dijk 2/2 100%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Liverpool FC Jeremie Frimpong 0/8 0% #2 Logo Liverpool FC Florian Wirtz 0/6 0% #3 Logo Manchester United FC Benjamin Šeško 0/5 0%
Dribbles subis
#1 Logo Manchester United FC Casemiro 5
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Manchester United FC Matheus Cunha 0/4 0% #2 Logo Liverpool FC Florian Wirtz 0/2 0% #3 Logo Liverpool FC Jeremie Frimpong 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Liverpool FC Ibrahima Konaté 57/60 95% #2 Logo Liverpool FC Virgil van Dijk 64/68 94% #3 Logo Liverpool FC Alexis Mac Allister 58/62 94%
Corners et centres réussis
#1 Logo Manchester United FC Bryan Mbeumo 3
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo Liverpool FC Curtis Jones 20

Analyse avant-match

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Série en cours
V
V
D
N
V
V
V
D
V
D
Rencontres précédentes
44% 23 Victoires 23% 12 Nuls 33% 17 Victoires

Blessures & suspensions

Kobbie Mainoo Kobbie Mainoo Blessure au mollet Lisandro Martínez Lisandro Martínez Coup Luke Shaw Luke Shaw Coup Ayden Heaven Ayden Heaven Coup Mason Mount Mason Mount Coup Matheus Cunha Matheus Cunha Blessure à l'épaule Matthijs de Ligt Matthijs de Ligt Maladie Matthijs de Ligt Matthijs de Ligt Inconnu Lisandro Martínez Lisandro Martínez Carton rouge
Conor Bradley Conor Bradley Blessure au genou Alisson Becker Alisson Becker Ischio-jambiers Alexander Isak Alexander Isak Blessure à la cuisse Giovanni Leoni Giovanni Leoni Lésion du ligament croisé antérieur du genou Mohamed Salah Mohamed Salah Blessure musculaire Freddie Woodman Freddie Woodman Blessure à la cheville Hugo Ekitike Hugo Ekitike Rupture du tendon d'Achille Wataru Endo Wataru Endo Blessure à la cheville Jayden Danns Jayden Danns Ischio-jambiers Giorgi Mamardashvili Giorgi Mamardashvili Blessure au genou

Top commentaires

Maroc ** 17:50 Je ne comprends pas toutes ces équipes qui veulent absolument sortir le ballon proprement avec le gardien, alors qu'elles ne sont même pas adroites avec le pied. Incroyable. 2 Répondre
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Match Man United - Liverpool en direct commenté

35e journée de Premier League - dimanche 3 mai 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Man United et Liverpool (Premier League, 35e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 35e journée de Premier League entre Man United et Liverpool. Ce match aura lieu le dimanche 3 mai 2026 à 16:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Man United et Liverpool.

On en parle

Arbitres

Darren England arbitre principal
0.1
4.2
Moyenne de cartons par match sur 22 matchs arbitrés
Tim Wood arbitre assistant
Akil Howson arbitre assistant
Anthony Taylor quatrième arbitre
Constantine Hatzidakis arbitre VAR
Stuart Attwell arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Old Trafford Manchester
Old Trafford
  • Année de construction : 1910
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 76212
  • Affluence moyenne : 64419
  • Affluence maximum : 76004
  • % de remplissage : 86

Match en direct

Date 03 mai 2026 16:30
Compétition Premier League
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 35
Diffusion CANAL+
Affluence 74027
Code MUN-LIV
Zone Angleterre
Équipe à domicile Manchester United
Équipe à l'extérieur Liverpool
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Man United et Liverpool en France ?

Le match est à suivre en direct le 03 mai 2026 à 16:30 sur CANAL+.

Où voir le match Man United Liverpool en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Man United et Liverpool ?

Manchester United : le coach M. Carrick a choisi une formation en 4-2-3-1 : S. Lammens, L. Shaw, A. Heaven, H. Maguire, Diogo Dalot, K. Mainoo, Casemiro, Matheus Cunha, Bruno Fernandes, B. Mbeumo, B. Šeško.

Liverpool : de son côté, l'équipe dirigée par A. Slot évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : F. Woodman, A. Robertson, V. van Dijk, I. Konaté, C. Jones, A. Mac Allister, R. Gravenberch, F. Wirtz, D. Szoboszlai, J. Frimpong, C. Gakpo.

Qui arbitre le match Man United Liverpool ?

Darren England est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Man United Liverpool ?

Manchester accueille le match au Old Trafford.

Quelle est la date et l'heure du match Man United Liverpool ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 03 mai 2026, coup d'envoi 16:30.

Qui a marqué des buts pour Man United ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Man United : Matheus Cunha 6', B. Šeško 14', K. Mainoo 77'.

Qui a marqué des buts pour Liverpool ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Liverpool : D. Szoboszlai 47', C. Gakpo 56'.

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Maroc ** 17:50 Je ne comprends pas toutes ces équipes qui veulent absolument sortir le ballon proprement avec le gardien, alors qu'elles ne sont même pas adroites avec le pied. Incroyable. 2 Répondre
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