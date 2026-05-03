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Match Man United - Liverpool en direct commenté
35e journée de Premier League - dimanche 3 mai 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Man United et Liverpool (Premier League, 35e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 35e journée de Premier League entre Man United et Liverpool. Ce match aura lieu le dimanche 3 mai 2026 à 16:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Man United et Liverpool.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Man United et Liverpool en France ?
Le match est à suivre en direct le 03 mai 2026 à 16:30 sur CANAL+.
- Où voir le match Man United Liverpool en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Man United et Liverpool ?
Manchester United : le coach M. Carrick a choisi une formation en 4-2-3-1 : S. Lammens, L. Shaw, A. Heaven, H. Maguire, Diogo Dalot, K. Mainoo, Casemiro, Matheus Cunha, Bruno Fernandes, B. Mbeumo, B. Šeško.
Liverpool : de son côté, l'équipe dirigée par A. Slot évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : F. Woodman, A. Robertson, V. van Dijk, I. Konaté, C. Jones, A. Mac Allister, R. Gravenberch, F. Wirtz, D. Szoboszlai, J. Frimpong, C. Gakpo.
- Qui arbitre le match Man United Liverpool ?
Darren England est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Man United Liverpool ?
Manchester accueille le match au Old Trafford.
- Quelle est la date et l'heure du match Man United Liverpool ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 03 mai 2026, coup d'envoi 16:30.
- Qui a marqué des buts pour Man United ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Man United : Matheus Cunha 6', B. Šeško 14', K. Mainoo 77'.
- Qui a marqué des buts pour Liverpool ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Liverpool : D. Szoboszlai 47', C. Gakpo 56'.