Match Man United - Liverpool en direct commenté

35e journée de Premier League - dimanche 3 mai 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Man United et Liverpool (Premier League, 35e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 35e journée de Premier League entre Man United et Liverpool. Ce match aura lieu le dimanche 3 mai 2026 à 16:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Man United et Liverpool.