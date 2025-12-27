Menu Rechercher
3 - 2
terminé
Coupe d'Afrique des Nations 2025 Morocco 2e journée
Nigeria
3 - 2
MT : 1-0
terminé
Tunisie
Temps forts
87'
3 - 2
(SP) A. Abdi
75'
3 - 1
(PD H. Mejbri) M. Talbi
67'
3 - 0
A. Lookman (PD V. Osimhen)
50'
2 - 0
W. Ndidi (PD A. Lookman)
mi-temps
1 - 0
44'
1 - 0
V. Osimhen (PD A. Lookman)

Notes des joueurs

#1 Flag Nigeria A. Lookman 8.3 #2 Flag Nigeria V. Osimhen 8.1 #3 Flag Nigeria M. Simon 7.5
#1 Flag Nigeria A. Lookman 8.0 #2 Flag Nigeria W. Ndidi 7.9 #3 Flag Nigeria V. Osimhen 7.4
Note les joueurs
Statistiques

Classement live 1 Nigeria 6 2 Tunisie 3
Possession 59% Nigeria Tunisie
Tirs 15 10 6 5 2 8
Grosses occasions créées 71% Nigeria 5 Tunisie 2
Compositions Nigeria 4-1-2-1-2 Tunisie 4-1-4-1

Voir tous
Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Flag Nigeria Ademola Lookman 2 #2 Flag Tunisie Sebastian Tounekti 2 #3 Flag Nigeria Akor Adams 1
Tirs (%)
#1 Flag Nigeria Wilfred Ndidi 1/2 50% #2 Flag Tunisie Ali Abdi 1/2 50% #3 Flag Nigeria Ademola Lookman 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Flag Tunisie Hannibal Mejbri 4 #2 Flag Tunisie Ali Abdi 2 #3 Flag Tunisie Ellyes Skhiri 2
Fautes subies
#1 Flag Tunisie Hazem Mastouri 5 #2 Flag Tunisie Hannibal Mejbri 5 #3 Flag Tunisie Ali Abdi 4
Tirs (%)
#1 Flag Tunisie Ferjani Sassi 0/2 0% #2 Flag Nigeria Victor Osimhen 1/5 20%
Dépossédé du ballon
#1 Flag Tunisie Hannibal Mejbri 5 #2 Flag Tunisie Elias Achouri 3
Duels gagnés (%)
#1 Flag Tunisie Ellyes Skhiri 5/6 83% #2 Flag Tunisie Hazem Mastouri 9/11 82% #3 Flag Nigeria Bright Osayi-Samuel 6/8 75%
Interceptions
#1 Flag Nigeria Frank Onyeka 4 #2 Flag Nigeria Alex Iwobi 2 #3 Flag Nigeria Wilfred Ndidi 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Tunisie Hazem Mastouri 4/5 80% #2 Flag Tunisie Dylan Bronn 2/3 67% #3 Flag Tunisie Ferjani Sassi 3/6 50%
Duels gagnés (%)
#1 Flag Nigeria Victor Osimhen 0/6 0% #2 Flag Tunisie Montassar Talbi 0/6 0% #3 Flag Tunisie Elias Achouri 0/6 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Nigeria Semi Ajayi 0/2 0%
Passes (%)
#1 Flag Nigeria Calvin Bassey 61/64 95% #2 Flag Nigeria Wilfred Ndidi 50/53 94% #3 Flag Nigeria Bruno Onyemaechi 36/39 92%
Corners et centres réussis
#1 Flag Nigeria Ademola Lookman 4 #2 Flag Tunisie Hannibal Mejbri 3

Classement buteurs

#1 Flag Nigeria Semi Ajayi 1 #1 Flag Nigeria Wilfred Ndidi 1 #1 Flag Tunisie Ali Abdi 1

Analyse avant-match

Série en cours
V
D
D
V
V
V
V
V
N
D
Rencontres précédentes
50% 2 Victoires 25% 1 Nul 25% 1 Victoire

Blessures & suspensions

Moses Simon Moses Simon Fracture de la jambe Samuel Chukwueze Samuel Chukwueze Ischio-jambiers

Top commentaires

Doubler.rr 22:15 Toi c est juste les Maghrébins qui te rangent de l intérieur. Ta du subir grave étant petit mdr 4 Répondre
Match Nigeria - Tunisie en direct commenté

2e journée de Coupe d'Afrique des Nations - samedi 27 décembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Nigeria et Tunisie (Coupe d'Afrique des Nations, 2e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 2e journée de Coupe d'Afrique des Nations entre Nigeria et Tunisie. Ce match aura lieu le samedi 27 décembre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Nigeria et Tunisie.

Arbitres

Boubou Traoré arbitre principal
0
0
Nombre de cartons lors de son unique match arbitré
Modibo Samake arbitre assistant
Koffi Jonathan Ahonto arbitre assistant
Jean-Jacques Ndala Ngambo quatrième arbitre
Haggag Hossam Azab Ibrahim arbitre VAR
Issa Sy arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Complexe Sportif de Fès Fès
Complexe Sportif de Fès
  • Année de construction : 2007
  • Surface : gazon synthétique
  • Capacité : 45000

Match en direct

Date 27 décembre 2025 21:00
Compétition Coupe d'Afrique des Nations
Saison 2025 Morocco
Phase Phase de poules - Groupe C - journée 2
Diffusion beIN SPORTS 1
Code NGA-TUN
Zone Afrique
Équipe à domicile Nigeria
Équipe à l'extérieur Tunisie
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Quel est le résultat du match entre Nigeria et Tunisie ?

Nigeria a remporté la rencontre sur le score de 3-2.

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Nigeria et Tunisie en France ?

Le match est à suivre en direct le 27 décembre 2025 à 21:00 sur beIN SPORTS 1.

Où voir le match Nigeria Tunisie en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Nigeria et Tunisie ?

Nigeria : le coach É. Chelle a choisi une formation en 4-1-2-1-2 : S. Nwabali, B. Onyemaechi, C. Bassey, S. Ajayi, B. Osayi-Samuel, W. Ndidi, A. Iwobi, F. Onyeka, A. Lookman, A. Adams, V. Osimhen.

Tunisie : de son côté, l'équipe dirigée par S. Trabelsi évolue dans un système de jeu en 4-1-4-1 : A. Dahmen, A. Abdi, M. Talbi, D. Bronn, Y. Valery, E. Skhiri, M. Ben Romdhane, H. Mejbri, F. Sassi, E. Achouri, H. Mastouri.

Qui arbitre le match Nigeria Tunisie ?

Boubou Traoré est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Nigeria Tunisie ?

Fès accueille le match au Complexe Sportif de Fès.

Quelle est la date et l'heure du match Nigeria Tunisie ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 27 décembre 2025, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué des buts pour Nigeria ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Nigeria : V. Osimhen 44', W. Ndidi 50', A. Lookman 67'.

Qui a marqué des buts pour Tunisie ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Tunisie : M. Talbi 75', A. Abdi 87' (sp.).

