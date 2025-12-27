Notes des joueurs
Match Nigeria - Tunisie en direct commenté
2e journée de Coupe d'Afrique des Nations - samedi 27 décembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Nigeria et Tunisie (Coupe d'Afrique des Nations, 2e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 2e journée de Coupe d'Afrique des Nations entre Nigeria et Tunisie. Ce match aura lieu le samedi 27 décembre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Nigeria et Tunisie.
- Quel est le résultat du match entre Nigeria et Tunisie ?
Nigeria a remporté la rencontre sur le score de 3-2.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Nigeria et Tunisie en France ?
Le match est à suivre en direct le 27 décembre 2025 à 21:00 sur beIN SPORTS 1.
- Où voir le match Nigeria Tunisie en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Nigeria et Tunisie ?
Nigeria : le coach É. Chelle a choisi une formation en 4-1-2-1-2 : S. Nwabali, B. Onyemaechi, C. Bassey, S. Ajayi, B. Osayi-Samuel, W. Ndidi, A. Iwobi, F. Onyeka, A. Lookman, A. Adams, V. Osimhen.
Tunisie : de son côté, l'équipe dirigée par S. Trabelsi évolue dans un système de jeu en 4-1-4-1 : A. Dahmen, A. Abdi, M. Talbi, D. Bronn, Y. Valery, E. Skhiri, M. Ben Romdhane, H. Mejbri, F. Sassi, E. Achouri, H. Mastouri.
- Qui arbitre le match Nigeria Tunisie ?
Boubou Traoré est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Nigeria Tunisie ?
Fès accueille le match au Complexe Sportif de Fès.
- Quelle est la date et l'heure du match Nigeria Tunisie ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 27 décembre 2025, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué des buts pour Nigeria ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Nigeria : V. Osimhen 44', W. Ndidi 50', A. Lookman 67'.
- Qui a marqué des buts pour Tunisie ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Tunisie : M. Talbi 75', A. Abdi 87' (sp.).