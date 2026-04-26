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Match Paris FC - Lille en direct commenté
31e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 26 avril 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Paris FC et Lille (Ligue 1 McDonald's, 31e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 31e journée de Ligue 1 McDonald's entre Paris FC et Lille. Ce match aura lieu le dimanche 26 avril 2026 à 17:15. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Paris FC et Lille.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Paris FC et Lille en France ?
Le match est à suivre en direct le 26 avril 2026 à 17:15 sur Ligue 1+ 5.
- Où voir le match Paris FC Lille en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de Ligue 1+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Paris FC et Lille ?
Paris FC : le coach A. Kombouare a choisi une formation en 4-3-3 : K. Trapp, N. Sangui, M. Mbow, D. Coppola, A. Camara, M. Lopez, P. Lees-Melou, M. Munetsi, M. Simon, C. Immobile, J. Ikoné.
LOSC Lille : de son côté, l'équipe dirigée par B. Génésio évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : B. Özer, R. Perraud, A. Mandi, N. Ngoy, T. Meunier, A. Bouaddi, B. André, Félix Correia, H. Haraldsson, N. Mukau, M. Fernandez-Pardo.
- Qui arbitre le match Paris FC Lille ?
Mathieu Vernice est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Paris FC Lille ?
Paris accueille le match au Stade Jean Bouin.
- Quelle est la date et l'heure du match Paris FC Lille ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 26 avril 2026, coup d'envoi 17:15.
- Qui a marqué le but pour Lille ?
Un seul but a été inscrit pour Lille par M. Fernandez-Pardo 27' (sp.).