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0 - 1
55'
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 31e journée
Paris FC
0 - 1
MT : 0-1
55'
Lille
Diffusé sur Ligue 1+ 5
Temps forts
Pas d'événements majeurs
mi-temps
0 - 1
27'
0 - 1
(SP) M. Fernandez-Pardo
Voir le live commenté
Côtes du match 1 13.0 N 5.00 2 1.24 betclic Bonus 100€
Classement live 4 Lille 57 12 Paris FC 38
Possession 62% Lille Paris FC
Tirs 2 1 4 1 3 7
Compositions Paris FC 4-3-3 Lille 4-2-3-1
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Prono

Qui va gagner ?
PFC
NUL
LOSC
1 13 N 5 2 1.24
170 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Tirs (%)
#1 Logo Lille Matias Fernandez-Pardo 1/2 50% #2 Logo Lille Hákon Haraldsson 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Lille Félix Correia 2
Fautes subies
#1 Logo Paris FC Jonathan Ikoné 2 #2 Logo Lille Ngal'ayel Mukau 2
Dépossédé du ballon
#1 Logo Lille Ayyoub Bouaddi 4
Duels gagnés (%)
#1 Logo Lille Ngal'ayel Mukau 5/6 83% #2 Logo Paris FC Jonathan Ikoné 5/6 83% #3 Logo Paris FC Maxime Lopez 4/5 80%
Interceptions
#1 Logo Paris FC Adama Camara 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Paris FC Moustapha Mbow 4/4 100% #2 Logo Lille Ayyoub Bouaddi 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Lille Hákon Haraldsson 0/5 0% #2 Logo Lille Matias Fernandez-Pardo 0/4 0% #3 Logo Paris FC Marshall Munetsi 0/4 0%
Dribbles subis
#1 Logo Paris FC Pierre Lees-Melou 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Lille Matias Fernandez-Pardo 0/3 0% #2 Logo Paris FC Adama Camara 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Lille Aïssa Mandi 48/50 96% #2 Logo Lille Nathan Ngoy 34/36 94% #3 Logo Lille Ngal'ayel Mukau 35/38 92%

Analyse avant-match

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Probabilité de victoire
6% 26% 68%
Série en cours
V
V
N
V
N
N
V
V
V
D
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 100% 1 Victoire

Blessures & suspensions

Julien López Julien López Blessure à l'épaule Moses Simon Moses Simon Fracture de la jambe Nouha Dicko Nouha Dicko Inconnu Samir Chergui Samir Chergui Blessure musculaire Willem Geubbels Willem Geubbels Inconnu
Hamza Igamane Hamza Igamane Lésion du ligament croisé antérieur du genou Marius Broholm Marius Broholm Blessure à la cuisse Tiago Santos Tiago Santos Blessure à la tête Thomas Meunier Thomas Meunier Ischio-jambiers Osame Sahraoui Osame Sahraoui Blessure à la jambe

Top commentaires

ric 17:09 Les motivations sont différentes. Paris n'a plus rien à craindre ni à espérer; Lille vise toujours l'Europe. Je ne vois pas comment Paris pourrait contrarier Lille: victoire du LOSC. 1 Répondre
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Match Paris FC - Lille en direct commenté

31e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 26 avril 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Paris FC et Lille (Ligue 1 McDonald's, 31e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 31e journée de Ligue 1 McDonald's entre Paris FC et Lille. Ce match aura lieu le dimanche 26 avril 2026 à 17:15. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Paris FC et Lille.

Arbitres

Mathieu Vernice arbitre principal
0.3
3.9
Moyenne de cartons par match sur 13 matchs arbitrés
Florian Gonçalves de Araujo arbitre assistant
Nicolas Danos arbitre assistant
Florent Batta quatrième arbitre
Wilfried Bien arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stade Jean Bouin Paris
Stade Jean Bouin
  • Année de construction : 1925
  • Surface : gazon synthétique
  • Capacité : 20000
  • Affluence moyenne : 3526
  • Affluence maximum : 19209
  • Affluence minimum : 199
  • % de remplissage : 18

Match en direct

Date 26 avril 2026 17:15
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 31
Diffusion Ligue 1+ 5
Code PFC-LOSC
Zone France
Équipe à domicile Paris FC
Équipe à l'extérieur LOSC Lille
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Paris FC et Lille en France ?

Le match est à suivre en direct le 26 avril 2026 à 17:15 sur Ligue 1+ 5.

Où voir le match Paris FC Lille en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de Ligue 1+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Paris FC et Lille ?

Paris FC : le coach A. Kombouare a choisi une formation en 4-3-3 : K. Trapp, N. Sangui, M. Mbow, D. Coppola, A. Camara, M. Lopez, P. Lees-Melou, M. Munetsi, M. Simon, C. Immobile, J. Ikoné.

LOSC Lille : de son côté, l'équipe dirigée par B. Génésio évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : B. Özer, R. Perraud, A. Mandi, N. Ngoy, T. Meunier, A. Bouaddi, B. André, Félix Correia, H. Haraldsson, N. Mukau, M. Fernandez-Pardo.

Qui arbitre le match Paris FC Lille ?

Mathieu Vernice est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Paris FC Lille ?

Paris accueille le match au Stade Jean Bouin.

Quelle est la date et l'heure du match Paris FC Lille ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 26 avril 2026, coup d'envoi 17:15.

Qui a marqué le but pour Lille ?

Un seul but a été inscrit pour Lille par M. Fernandez-Pardo 27' (sp.).

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ric 17:09 Les motivations sont différentes. Paris n'a plus rien à craindre ni à espérer; Lille vise toujours l'Europe. Je ne vois pas comment Paris pourrait contrarier Lille: victoire du LOSC. 1 Répondre
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