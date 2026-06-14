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0 - 0
38'
Coupe du Monde 2026 Canada/Mexico/USA 1re journée
Côte d'Ivoire
0 - 0
38'
Équateur
Diffusé sur beIN SPORTS 1
Temps forts
Pas d'événements majeurs
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Classement live 2 Équateur 1 3 Côte d'Ivoire 1
Possession 51% Équateur Côte d'Ivoire
Tirs 4 3 6 1 0 6
Grosses occasions créées 67% Côte d'Ivoire 2 Équateur 1
Compositions Côte d'Ivoire 4-4-2 Équateur 3-4-2-1
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Prono

Qui va gagner ?
1 CIV N NUL 2 ECU
929 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Flag Côte d'Ivoire Yan Diomandé 2 #2 Flag Équateur Pedro Vite 1
Fautes subies
#1 Flag Équateur Enner Valencia 3
Tirs (%)
#1 Flag Équateur John Yeboah 0/3 0% #2 Flag Côte d'Ivoire Seko Fofana 0/2 0% #3 Flag Équateur Alan Minda 0/2 0%
Interceptions
#1 Flag Côte d'Ivoire Seko Fofana 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Côte d'Ivoire Emmanuel Agbadou 2/2 100%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Équateur Enner Valencia 0/2 0%
Passes (%)
#1 Flag Équateur Pedro Vite 30/33 91% #2 Flag Équateur Willian Pacho 34/38 89%

Analyse avant-match

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Série en cours
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Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Ange-Yoan Bonny Ange-Yoan Bonny Blessure à la cheville Ange-Yoan Bonny Ange-Yoan Bonny Blessure au mollet Clément Akpa Clément Akpa Blessure à l'aine
Moisés Caicedo Moisés Caicedo Inconnu Gonzalo Plata Gonzalo Plata Fatigue Félix Torres Félix Torres Blessure à la cuisse

Top commentaires

Nico 01:38 L'équateur domine largement mais n'est pas chanceux. Bon match avec du rythme encore on a une belle coupe pour le moment 🙂 Répondre
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Match Côte d'Ivoire - Équateur en direct commenté

1re journée de Coupe du Monde - lundi 15 juin 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Côte d'Ivoire et Équateur (Coupe du Monde, 1re journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de Coupe du Monde entre Côte d'Ivoire et Équateur. Ce match aura lieu le lundi 15 juin 2026 à 01:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Côte d'Ivoire et Équateur.

On en parle

Arbitres

François Letexier arbitre principal
0
0
Nombre de cartons lors de son unique match arbitré
Michael Oliver arbitre principal
0
0
Nombre de cartons lors de son unique match arbitré
Mehdi Rahmouni arbitre assistant
James Mainwaring arbitre assistant
Stuart Burt arbitre assistant
Cyril Mugnier arbitre assistant
Khalid Saleh Al Turais quatrième arbitre
Willy Delajod arbitre VAR
Mohammed Al Abkari arbitre VAR auxiliaire
Jarred Gillett arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Philadelphia Stadium Philadelphia, Pennsylvania
Philadelphia Stadium
  • Année de construction : 2003
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 69000
  • Affluence moyenne : 35649
  • Affluence maximum : 54619
  • Affluence minimum : 25797
  • % de remplissage : 51

Match en direct

Date 15 juin 2026 01:00
Compétition Coupe du Monde
Saison 2026 Canada/Mexico/USA
Phase Phase de poules - Groupe E - journée 1
Diffusion beIN SPORTS 1
Code CIV-ECU
Zone International
Équipe à domicile Côte d'Ivoire
Équipe à l'extérieur Équateur
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Côte d'Ivoire et Équateur en France ?

Le match est à suivre en direct le 15 juin 2026 à 01:00 sur beIN SPORTS 1.

Où voir le match Côte d'Ivoire Équateur en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Côte d'Ivoire et Équateur ?

Côte d'Ivoire : le coach E. Faé a choisi une formation en 4-4-2 : Y. Fofana, G. Konan, E. Agbadou, W. Singo, G. Doué, Y. Diomandé, F. Kessié, S. Fofana, B. Touré, E. Wahi, N. Pépé.

Équateur : de son côté, l'équipe dirigée par S. Beccacece évolue dans un système de jeu en 3-4-2-1 : H. Galíndez, P. Hincapié, W. Pacho, J. Ordoñez, A. Minda, P. Vite, M. Caicedo, A. Franco, J. Yeboah, G. Plata, E. Valencia.

Qui arbitre le match Côte d'Ivoire Équateur ?

François Letexier est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Côte d'Ivoire Équateur ?

Philadelphia, Pennsylvania accueille le match au Philadelphia Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Côte d'Ivoire Équateur ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 15 juin 2026, coup d'envoi 01:00.

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Nico 01:38 L'équateur domine largement mais n'est pas chanceux. Bon match avec du rythme encore on a une belle coupe pour le moment 🙂 Répondre
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