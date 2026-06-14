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Match Côte d'Ivoire - Équateur en direct commenté
1re journée de Coupe du Monde - lundi 15 juin 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Côte d'Ivoire et Équateur (Coupe du Monde, 1re journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de Coupe du Monde entre Côte d'Ivoire et Équateur. Ce match aura lieu le lundi 15 juin 2026 à 01:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Côte d'Ivoire et Équateur.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Côte d'Ivoire et Équateur en France ?
Le match est à suivre en direct le 15 juin 2026 à 01:00 sur beIN SPORTS 1.
- Où voir le match Côte d'Ivoire Équateur en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Côte d'Ivoire et Équateur ?
Côte d'Ivoire : le coach E. Faé a choisi une formation en 4-4-2 : Y. Fofana, G. Konan, E. Agbadou, W. Singo, G. Doué, Y. Diomandé, F. Kessié, S. Fofana, B. Touré, E. Wahi, N. Pépé.
Équateur : de son côté, l'équipe dirigée par S. Beccacece évolue dans un système de jeu en 3-4-2-1 : H. Galíndez, P. Hincapié, W. Pacho, J. Ordoñez, A. Minda, P. Vite, M. Caicedo, A. Franco, J. Yeboah, G. Plata, E. Valencia.
- Qui arbitre le match Côte d'Ivoire Équateur ?
François Letexier est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Côte d'Ivoire Équateur ?
Philadelphia, Pennsylvania accueille le match au Philadelphia Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Côte d'Ivoire Équateur ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 15 juin 2026, coup d'envoi 01:00.