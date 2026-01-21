Menu Rechercher
1 - 0
26'
Ligue des Champions UEFA 2025/2026 7e journée
Slavia
1 - 0
26'
Barcelone
Temps forts
10'
1 - 0
V. Kušej (PD T. Holeš)
Classement live 16 Barcelone 10 31 Slavia 6
Possession 61% Barcelone Slavia
Tirs 4 3 4 1 1 5
Grosses occasions créées 50% Slavia 1 Barcelone 1
Compositions Slavia 3-4-1-2 Barcelone 4-2-3-1
Qui va gagner ?
1 SLA N NUL 2 BAR
528 participants Terminé
Grosses occasions créées
#1 Logo Slavia Prague Tomáš Holeš 1 #2 Logo Barcelone Raphinha 1
Dribbles réussis
#1 Logo Barcelone Alejandro Baldé 2
Fautes subies
#1 Logo Slavia Prague Michal Sadílek 2
Dépossédé du ballon
#1 Logo Barcelone Roony Bardghji 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Slavia Prague David Moses 4/4 100% #2 Logo Barcelone Alejandro Baldé 4/4 100% #3 Logo Slavia Prague Youssoupha Sanyang 4/7 57%
Interceptions
#1 Logo Slavia Prague David Moses 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Barcelone Frenkie de Jong 2/2 100%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Slavia Prague Lukáš Provod 0/5 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Slavia Prague Youssoupha Sanyang 0/2 0%

Série en cours
V
N
D
D
N
D
V
V
V
V
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 50% 1 Nul 50% 1 Victoire

Ferran Torres Ferran Torres Ischio-jambiers Ronald Araújo Ronald Araújo Maladie Pau Cubarsí Pau Cubarsí Blessure au genou Andreas Christensen Andreas Christensen Lésion du ligament croisé antérieur du genou Gavi Gavi Blessure au genou Alejandro Baldé Alejandro Baldé Ischio-jambiers

G.Vouzème 21:12 Le saviez-vous? Le Slavia Prague est mon vrai club de cœur!! (jusqu'aux alentours de 23h du moins 🤘😄) 1 Répondre
Match Slavia - Barcelone en direct commenté

7e journée de Ligue des Champions UEFA - mercredi 21 janvier 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Slavia et Barcelone (Ligue des Champions UEFA, 7e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 7e journée de Ligue des Champions UEFA entre Slavia et Barcelone. Ce match aura lieu le mercredi 21 janvier 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Slavia et Barcelone.

Arbitres

Chris Kavanagh arbitre principal
0.3
1.8
Moyenne de cartons par match sur 4 matchs arbitrés
Ian Hussin arbitre assistant
Daniel Cook arbitre assistant
Samuel Barrott quatrième arbitre
Peter Bankes arbitre VAR
Stuart Attwell arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Fortuna Arena Praha
Fortuna Arena
  • Année de construction : 2008
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 21000
  • Affluence moyenne : 12165
  • Affluence maximum : 19370
  • % de remplissage : 63

Match en direct

Date 21 janvier 2026 21:00
Compétition Ligue des Champions UEFA
Saison 2025/2026
Phase Phase de Ligue - journée 7
Diffusion CANAL+ FOOT
Code SLA-BAR
Zone Europe
Équipe à domicile Slavia Prague
Équipe à l'extérieur FC Barcelone
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Slavia et Barcelone en France ?

Le match est à suivre en direct le 21 janvier 2026 à 21:00 sur CANAL+ FOOT.

Où voir le match Slavia Barcelone en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Slavia et Barcelone ?

Slavia Prague : le coach J. Trpišovský a choisi une formation en 3-4-1-2 : J. Staněk, Š. Chaloupek, D. Zima, T. Holeš, Y. Sanyang, M. Sadílek, O. Dorley, D. Moses, L. Provod, V. Kušej, T. Chorý.

FC Barcelone : de son côté, l'équipe dirigée par H. Flick évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : Joan García, Baldé, Gerard Martín, Eric García, J. Koundé, Pedri, F. de Jong, Raphinha, Fermín López, R. Bardghji, R. Lewandowski.

Qui arbitre le match Slavia Barcelone ?

Chris Kavanagh est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Slavia Barcelone ?

Praha accueille le match au Fortuna Arena.

Quelle est la date et l'heure du match Slavia Barcelone ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 21 janvier 2026, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué le but pour Slavia ?

Un seul but a été inscrit pour Slavia par V. Kušej 10'.

G.Vouzème 21:12 Le saviez-vous? Le Slavia Prague est mon vrai club de cœur!! (jusqu'aux alentours de 23h du moins 🤘😄) 1 Répondre
