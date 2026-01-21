Prono
Match Slavia - Barcelone en direct commenté
7e journée de Ligue des Champions UEFA - mercredi 21 janvier 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Slavia et Barcelone (Ligue des Champions UEFA, 7e journée)
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Slavia et Barcelone.
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Slavia et Barcelone en France ?
Le match est à suivre en direct le 21 janvier 2026 à 21:00 sur CANAL+ FOOT.
- Où voir le match Slavia Barcelone en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Slavia et Barcelone ?
Slavia Prague : le coach J. Trpišovský a choisi une formation en 3-4-1-2 : J. Staněk, Š. Chaloupek, D. Zima, T. Holeš, Y. Sanyang, M. Sadílek, O. Dorley, D. Moses, L. Provod, V. Kušej, T. Chorý.
FC Barcelone : de son côté, l'équipe dirigée par H. Flick évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : Joan García, Baldé, Gerard Martín, Eric García, J. Koundé, Pedri, F. de Jong, Raphinha, Fermín López, R. Bardghji, R. Lewandowski.
- Qui arbitre le match Slavia Barcelone ?
Chris Kavanagh est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Slavia Barcelone ?
Praha accueille le match au Fortuna Arena.
- Quelle est la date et l'heure du match Slavia Barcelone ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 21 janvier 2026, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué le but pour Slavia ?
Un seul but a été inscrit pour Slavia par V. Kušej 10'.