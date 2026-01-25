Notes des joueurs
Match Barcelone - Oviedo en direct commenté
21e journée de Liga - dimanche 25 janvier 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Barcelone et Oviedo (Liga, 21e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 21e journée de Liga entre Barcelone et Oviedo. Ce match aura lieu le dimanche 25 janvier 2026 à 16:15. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Barcelone et Oviedo.
FAQ
- Quel est le résultat du match entre Barcelone et Oviedo ?
Barcelone a remporté la rencontre sur le score de 3-0.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Barcelone et Oviedo en France ?
Le match est à suivre en direct le 25 janvier 2026 à 16:15 sur beIN SPORTS 1.
- Où voir le match Barcelone Oviedo en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Barcelone et Oviedo ?
FC Barcelone : le coach H. Flick a choisi une formation en 4-3-3 : Joan García, Gerard Martín, Eric García, Pau Cubarsí, João Cancelo, Dani Olmo, F. de Jong, Marc Casadó, Raphinha, R. Lewandowski, Lamine Yamal.
Real Oviedo : de son côté, l'équipe dirigée par G. Almada évolue dans un système de jeu en 4-4-2 : Aarón Escandell, Javi López, David Carmo, David Costas, Lucas Ahijado, I. Chaira, S. Colombatto, K. Sibo, H. Hassan, F. Viñas, Alberto Reina.
- Qui arbitre le match Barcelone Oviedo ?
Juan Martínez Munuera est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Barcelone Oviedo ?
Barcelona accueille le match au Spotify Camp Nou.
- Quelle est la date et l'heure du match Barcelone Oviedo ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 25 janvier 2026, coup d'envoi 16:15.
- Qui a marqué des buts pour Barcelone ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Barcelone : Dani Olmo 52', Raphinha 57', Lamine Yamal 73'.