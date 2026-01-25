Menu Rechercher
3 - 0
terminé
Liga 2025/2026 21e journée
Barcelone
3 - 0
MT : 0-0
terminé
Oviedo
Temps forts
73'
3 - 0
Lamine Yamal (PD Dani Olmo)
57'
2 - 0
Raphinha
52'
1 - 0
Dani Olmo (PD Lamine Yamal)
mi-temps
0 - 0
Pas d'événements majeurs

Notes des joueurs

#1 Logo Barcelone Joan García 8.1 #2 Logo Barcelone Baldé 8.0 #3 Logo Barcelone Raphinha 8.0 Voir le classement complet
#1 Logo Barcelone Dani Olmo 8.2 #2 Logo Barcelone Lamine Yamal 7.4 #3 Logo Barcelone Raphinha 7.3 Voir le classement complet
Note les joueurs
Statistiques

Classement live 1 Barcelone 52 20 Oviedo 13
Possession 73% Barcelone Oviedo
Tirs 15 8 9 7 3 12
Grosses occasions créées 100% Barcelone 4 Oviedo 0
Compositions Barcelone 4-3-3 Oviedo 4-4-2

Prono

Qui va gagner ?
1 BAR N NUL 2 OVI
272 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Barcelone Raphinha 2 #2 Logo Barcelone Lamine Yamal 1 #3 Logo Barcelone Roony Bardghji 1
Tirs (%)
#1 Logo Barcelone Raphinha 2/2 100% #2 Logo Barcelone Lamine Yamal 2/2 100% #3 Logo Barcelone Robert Lewandowski 2/5 40%
Dribbles réussis
#1 Logo Real Oviedo Haissem Hassan 3 #2 Logo Barcelone Alejandro Baldé 2 #3 Logo Real Oviedo Ilyas Chaira 2
Fautes subies
#1 Logo Real Oviedo Javi López 4 #2 Logo Barcelone Lamine Yamal 4 #3 Logo Barcelone Eric García 2
Ballons touchés
#1 Logo Barcelone Eric García 111
Tirs (%)
#1 Logo Barcelone Dani Olmo 1/4 25% #2 Logo Real Oviedo Ilyas Chaira 1/4 25% #3 Logo Real Oviedo Haissem Hassan 1/4 25%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Barcelone Lamine Yamal 4 #2 Logo Real Oviedo Federico Viñas 3 #3 Logo Barcelone Raphinha 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Barcelone Pau Cubarsí 6/6 100% #2 Logo Real Oviedo Lucas Ahijado 9/10 90% #3 Logo Real Oviedo David Carmo 4/5 80%
Interceptions
#1 Logo Barcelone Pau Cubarsí 3 #2 Logo Barcelone Lamine Yamal 2 #3 Logo Barcelone Frenkie de Jong 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Barcelone Pau Cubarsí 3/3 100% #2 Logo Barcelone Marc Casadó 2/2 100% #3 Logo Barcelone Robert Lewandowski 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Real Oviedo Federico Viñas 0/8 0% #2 Logo Barcelone João Cancelo 0/6 0% #3 Logo Barcelone Raphinha 0/5 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Real Oviedo Federico Viñas 0/4 0% #2 Logo Barcelone Fermín 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Barcelone Pau Cubarsí 87/88 99% #2 Logo Barcelone Joan García 40/42 95% #3 Logo Barcelone Frenkie de Jong 68/72 94%
Corners et centres réussis
#1 Logo Barcelone Raphinha 3 #2 Logo Barcelone Lamine Yamal 3

Classement buteurs

#3 Logo Barcelone Ferran Torres 11 #4 Logo Barcelone Robert Lewandowski 9 #8 Logo Barcelone Lamine Yamal 7 #8 Logo Barcelone Raphinha 7 #22 Logo Barcelone Dani Olmo 5 Voir le classement complet

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
V
D
V
V
V
D
N
N
N
D
Rencontres précédentes
100% 1 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Ferran Torres Ferran Torres Ischio-jambiers Pedri Pedri Ischio-jambiers Ronald Araújo Ronald Araújo Maladie Pau Cubarsí Pau Cubarsí Blessure au genou Andreas Christensen Andreas Christensen Lésion du ligament croisé antérieur du genou Gavi Gavi Blessure au genou Alejandro Baldé Alejandro Baldé Ischio-jambiers
Eric Bailly Eric Bailly Blessure à la cheville Thiago Borbas Thiago Borbas Blessure à la cuisse Abdel Rahim Alhassane Abdel Rahim Alhassane Blessure au mollet Oviemuno Ejaria Oviemuno Ejaria Blessure musculaire Oviemuno Ejaria Oviemuno Ejaria Inconnu

Top commentaires

Brahms 16:58 Quel honneur ce Barça c'est tellement mauvais... incapable imposé leurs face au dernier.... 2 Répondre
Voir tous les commentaires (53)

Match Barcelone - Oviedo en direct commenté

21e journée de Liga - dimanche 25 janvier 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Barcelone et Oviedo (Liga, 21e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 21e journée de Liga entre Barcelone et Oviedo. Ce match aura lieu le dimanche 25 janvier 2026 à 16:15. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Barcelone et Oviedo.

Arbitres

Juan Martínez Munuera arbitre principal
0.2
3.8
Moyenne de cartons par match sur 10 matchs arbitrés
Ignacio Alonso López arbitre assistant
Miguel Martínez Munuera arbitre assistant
Armando Ramo Andrés quatrième arbitre
José Antonio López Toca arbitre VAR
Mario Melero López arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Spotify Camp Nou Barcelona
Spotify Camp Nou
  • Année de construction : 1957
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 99787
  • Affluence moyenne : 66163
  • Affluence maximum : 99252
  • % de remplissage : 66

Match en direct

Date 25 janvier 2026 16:15
Compétition Liga
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 21
Diffusion beIN SPORTS 1
Affluence 44763
Code BAR-OVI
Zone Espagne
Équipe à domicile FC Barcelone
Équipe à l'extérieur Real Oviedo
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Quel est le résultat du match entre Barcelone et Oviedo ?

Barcelone a remporté la rencontre sur le score de 3-0.

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Barcelone et Oviedo en France ?

Le match est à suivre en direct le 25 janvier 2026 à 16:15 sur beIN SPORTS 1.

Où voir le match Barcelone Oviedo en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Barcelone et Oviedo ?

FC Barcelone : le coach H. Flick a choisi une formation en 4-3-3 : Joan García, Gerard Martín, Eric García, Pau Cubarsí, João Cancelo, Dani Olmo, F. de Jong, Marc Casadó, Raphinha, R. Lewandowski, Lamine Yamal.

Real Oviedo : de son côté, l'équipe dirigée par G. Almada évolue dans un système de jeu en 4-4-2 : Aarón Escandell, Javi López, David Carmo, David Costas, Lucas Ahijado, I. Chaira, S. Colombatto, K. Sibo, H. Hassan, F. Viñas, Alberto Reina.

Qui arbitre le match Barcelone Oviedo ?

Juan Martínez Munuera est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Barcelone Oviedo ?

Barcelona accueille le match au Spotify Camp Nou.

Quelle est la date et l'heure du match Barcelone Oviedo ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 25 janvier 2026, coup d'envoi 16:15.

Qui a marqué des buts pour Barcelone ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Barcelone : Dani Olmo 52', Raphinha 57', Lamine Yamal 73'.

Top commentaires
Comparer les stats du match
